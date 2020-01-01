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Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО

Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО
Мешканці Княгининівської ОТГ – проти приєднання до обласного центру Волині.

Про це інформують на facebook-сторінці Княгининівської Спілки учасників АТО.

Свою позицію люди аргументують тим, що громада є самодостатньою.

"Ми є одною з найуспішніших об'єднаних громад Волині.

Княгининівська спілка учасників АТО "КнАТО", яка створена для захисту прав і свобод жителів громади, підтримуючи депутатів нашої Ради розпочинає низку заходів направлених на скасування рішення уряду про ПРИМУСОВЕ приєднання Княгининівської ОТГ до Луцької ОТГ.

Ми вважаємо себе самодостатньою громадою та вимагаємо, щоб нас почули і будемо йти до кінця.

Починаємо з безболісного для цієї влади флешмобу "Ми самодостатня громада" ("Ми не хочемо до міста", "Ми не хочемо "кормити" Луцьк") та візиту в Облдержадміністрацію, який відбудеться 22 травня о 10:00.год., а також звертаємось до жителів Княгининівської громади долучитись та підтримати депутатів у відстоюванні інтересів нашої громади щодо її самостійності.

(під час візиту до до держадміністації памятайте про допустимі дистанції - 1,5 м.)", - йдеться в дописі.

Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО
Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО
Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО
Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО

Нагадаємо, що 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад п’яти областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської.

Зокрема, перспективним планом, затвердженим урядом, передбачені 53 спроможні територіальні громади.

Найбільша із них – Луцька. До неї, згідно з перспективним планом, приєднуються такі громади, як Боголюбська, Жидичинська, Заборольська, Іванчицівська, Княгининівська, Одерадівська, Озерцівська, Прилуцька, Рокинівська, Шепельська.

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Теги: Княгининівська громада, приєднання, перспективний план
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Коментарі 10
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Саме цікаве формулювання-"кормити Луцьк". Невже ці свинопаси дійсно вірять у те, що говорять? Швидше повторюють, як попугаї ту мантру і самі себе підбадьорюють.
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То нехай діти зі Зміїнця вчаться у сільскій школі та дитсадках. І в Луцькій райлікарні нехай лікуються. А моршрутки без зупинки їдуть на Львівську автостанцію.
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То сидіть в своїх шпаківнях і не їдьте в сільські ліси,на сільські ставки.Смажте шашлик в кватірі і на балконі скидайте сміття і сріть там же.В селах переживут і без вас
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А ху-ху не хо-хо, товариші селяни?) Користуються міським транспортом (по 6 грн доїзд), працюють всі поголовно в Луцьку, школярі більшість теж в Луцьк, але в місто не підемо, самодостатні ми бла бла бла... "Не хочемо кормити Луцьк" взагалі порвало, вже вон Бамбас всю Україну пам'ятається кормив))
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Треба заборонити їм водити дітей до луцьких дитсадків і шкіл, лікуватися в міських лікарнях, а пенсінерам безкоштовно їздити в луцьких троллейбусах і побачим як вони заспівають після цього.
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Бізнеса зареєстровані в селах, а по факту знаходяться у місті, використовуючи міську інфраструктуру та клієнтуру. Хай би у селах і бізнесували.
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Це питання води, вони не хочуть платити за воду по міських тарифах.. бо в більшості є поля які вони поливають за копійки
Це ж саме і забороль не хоче через воду...
Як в місто вони їдуть а як приєднатися ні. Ні ну і на тому велике прохання селюки сидіть в своїх отг уваж ж там все є ж ви ж самостійні
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Ліси не сільські, так само і землі. Це є всенародне, всіх українців. Це не ПРИВАТНА власність ОТГ.
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Ну як завжди. Знову знайшлася групка "підбурювачів" яким уривається їхня особиста вигода, от вони і розпочинають "бузити". Люди будьте розумні і розважливі не ведіться на такого роду провокації, а завжди дивіться кому це вигідно, бо їм на вас байдуже!
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ну так ен приэднуйте, просто тарифи на комуналку зробыть як у ВСІХ, заборону на продаж алкоголю, і на заправках що ""за місто" зробіть)) а то вони за копійки ростять, по конкурентній ціні в місті торгують, кормити вони нас не хожуть)) дійсно нехай маршрутки не зупиняються в тих "самодостаніх" і діти під тракторов в поле до школи нехай ходять)) розмажорились, а податки і комуналку платити?
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