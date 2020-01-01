Мешканці волинської громади проти приєднання до Луцька. ФОТО





Про це інформують на



Свою позицію люди аргументують тим, що громада є самодостатньою.



"Ми є одною з найуспішніших об'єднаних громад Волині.



Княгининівська спілка учасників АТО "КнАТО", яка створена для захисту прав і свобод жителів громади, підтримуючи депутатів нашої Ради розпочинає низку заходів направлених на скасування рішення уряду про ПРИМУСОВЕ приєднання Княгининівської ОТГ до Луцької ОТГ.



Ми вважаємо себе самодостатньою громадою та вимагаємо, щоб нас почули і будемо йти до кінця.



Починаємо з безболісного для цієї влади флешмобу "Ми самодостатня громада" ("Ми не хочемо до міста", "Ми не хочемо "кормити" Луцьк") та візиту в Облдержадміністрацію, який відбудеться 22 травня о 10:00.год., а також звертаємось до жителів Княгининівської громади долучитись та підтримати депутатів у відстоюванні інтересів нашої громади щодо її самостійності.



(під час візиту до до держадміністації памятайте про допустимі дистанції - 1,5 м.)", - йдеться в дописі.





Нагадаємо, що 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад п’яти областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської.



Зокрема, перспективним планом, затвердженим урядом, передбачені 53 спроможні територіальні громади.



Найбільша із них – Луцька. До неї,

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