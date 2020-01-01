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У Луцьку перевірили чи дотримуються правил карантину перукарні, салони краси, магазини та ринки

У Луцьку перевірили чи дотримуються правил карантину перукарні, салони краси, магазини та ринки
Не припиняється контроль і за об’єктами торгівлі, а також закладів, які нещодавно відновили роботу.

Про це інформують у Луцькій міській раді.

Працівники Головного управління Держпродспоживслужби 19 травня перевірили більше десятка об’єктів господарювання, зокрема ринки, перукарні, салони краси, заклади громадського харчування, продовольчі та непродовольчі магазини на предмет дотримання протиепідемічних заходів.

Зафіксовано кілька порушень: відсутність дезінфікуючих засобів, відсутність журналу здоров’я працівників, нехтування засобами індивідуального захисту.

Схожі порушення у різних закладах та на ярмарках сільськогосподарської продукції фіксували і працівники департаменту муніципальної варти. Профілактично-роз’яснювальна робота серед населення міста триває.

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Теги: дезінфекція, карантин, правила, перукарні, магазини
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