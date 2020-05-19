На коронавірус в Івано-Франківську повторно захворіли кілька людей





Про повідомив мер міста Руслан Марцінків повідомляють



"Є інформація, що кілька людей повторно захворіли на коронавірус. Вони вже одужали, а тепер повторно мають підтверджені ПЛР-реакції", – зазначив чиновник.



Інших подробиць він не повідомив.



За його даними, з початку епідемії в Івано-Франківську зафіксовано 356 випадків коронавірусу, з яких 28 летальних, ще по двом померлим очікуються результати тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кількох людей в Івано-Франківську, які перехворіли на коронавірус, ПЛР-тестування підтвердило повторне зараження Covid-19.Про повідомив мер містаповідомляють Факти "Є інформація, що кілька людей повторно захворіли на коронавірус. Вони вже одужали, а тепер повторно мають підтверджені ПЛР-реакції", – зазначив чиновник.Інших подробиць він не повідомив.За його даними, з початку епідемії в Івано-Франківську зафіксовано 356 випадків коронавірусу, з яких 28 летальних, ще по двом померлим очікуються результати тестування.

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