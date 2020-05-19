вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На коронавірус в Івано-Франківську повторно захворіли кілька людей

На коронавірус в Івано-Франківську повторно захворіли кілька людей
У кількох людей в Івано-Франківську, які перехворіли на коронавірус, ПЛР-тестування підтвердило повторне зараження Covid-19.

Про повідомив мер міста Руслан Марцінків повідомляють Факти.

"Є інформація, що кілька людей повторно захворіли на коронавірус. Вони вже одужали, а тепер повторно мають підтверджені ПЛР-реакції", – зазначив чиновник.

Інших подробиць він не повідомив.

За його даними, з початку епідемії в Івано-Франківську зафіксовано 356 випадків коронавірусу, з яких 28 летальних, ще по двом померлим очікуються результати тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Івано-Франківськ, повторне зараження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На коронавірус в Івано-Франківську повторно захворіли кілька людей
Сьогодні, 00:40
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині молодий чоловік викрав мікроавтобус, щоб покатати дівчат. ФОТО
19 травень, 23:10
«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО
19 травень, 22:47
Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО
19 травень, 22:20
Схожі новини
У Британії померла українка, інфікована коронавірусом У Британії померла українка, інфікована коронавірусом
19 травень, 18:38
Медики трьох закладів Волині, що в епіцентрі боротьби з COVID-19, нарешті отримають доплати Медики трьох закладів Волині, що в епіцентрі боротьби з COVID-19, нарешті отримають доплати
19 травень, 17:17
Померла хвора на коронавірус пацієнтка волинської психлікарні Померла хвора на коронавірус пацієнтка волинської психлікарні
19 травень, 16:41
Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко Карантин в Україні триватиме до 22 червня, – Ляшко
19 травень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На коронавірус в Івано-Франківську повторно захворіли кілька людей
Сьогодні, 00:40
 0
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині молодий чоловік викрав мікроавтобус, щоб покатати дівчат. ФОТО
19 травень, 23:10
 0
«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО
19 травень, 22:47
 0
Біля одного з луцьких ринків – сміттєзвалище ФОТО
19 травень, 22:20
 0
Медіа
відео
1/8