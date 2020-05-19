Болгарія передасть українським медикам засоби захисту
Сьогодні, 06:14
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем’єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою.
Вона повідомила про надання гуманітарної допомоги українським медикам пишуть Факти.
Сторони також домовилися про активізацію двостороннього співробітництва.
Дмитро Кулеба подякував болгарській колезі за ухвалене урядом рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту українських медиків.
Основну увагу міністри приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.
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Вона повідомила про надання гуманітарної допомоги українським медикам пишуть Факти.
Сторони також домовилися про активізацію двостороннього співробітництва.
Дмитро Кулеба подякував болгарській колезі за ухвалене урядом рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту українських медиків.
Основну увагу міністри приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.
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