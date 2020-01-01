В Україні – 354 нових випадки COVID-19 за добу, на Волині – 41

Станом на ранок 20 травня в Україні підтверджені 19 230 випадків коронавірусу.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 20 травня в Україні - 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 354 нові випадки.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 766 випадків;Волинська область — 676 випадків;Дніпропетровська область — 849 випадків;Донецька область — 133 випадки;Житомирська область — 583 випадки;Закарпатська область — 922 випадки;Запорізька область — 385 випадків;Івано-Франківська область — 1246 випадків;Кіровоградська область — 450 випадків;м. Київ — 2410 випадків;Київська область — 1261 випадок;Львівська область — 1136 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 264 випадки;Одеська область — 792 випадки;Полтавська область — 265 випадків;Рівненська область — 1217 випадків;Сумська область — 164 випадки;Тернопільська область — 1089 випадків;Харківська область — 836 випадків;Херсонська область — 172 випадки;Хмельницька область — 280 випадків;Чернівецька область — 2796 випадків;Черкаська область — 381 випадок;Чернігівська область — 115 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.