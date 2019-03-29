У Луцьку водій-експедитор продавав недійсні талони на пальне
Сьогодні, 09:36
В обласному центрі Волині шахрай продавав недійсні талони на дизельне пальне АЗС «АВІАС». За цей злочин він проведе один рік за ґратами.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що з 30 травня по 18 червня 2017 року раніше судимий обвинувачений, який працює водієм-експедитором у ТзОВ «ТТК-Вест», продав чотирьом особам недійсні талони на дизельне пальне марки АЗС «АВІАС» на загальну суму 7 тисяч 800 гривень.
Обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо не карати.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що з 30 травня по 18 червня 2017 року раніше судимий обвинувачений, який працює водієм-експедитором у ТзОВ «ТТК-Вест», продав чотирьом особам недійсні талони на дизельне пальне марки АЗС «АВІАС» на загальну суму 7 тисяч 800 гривень.
Обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо не карати.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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