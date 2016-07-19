У Луцьку хочуть підвищити тарифи на воду
Сьогодні, 09:42
КП «Луцькводоканал» планує підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік.
Про це йдеться на сайті підприємства.
"В умовах постійної зміни цін на електроенергію та природний газ, паливно-мастильні матеріали, обов’язкових зборів і платежів та розміру прожиткового мінімуму собівартість послуг з водопостачання та водовідведення, які надає підприємство, неухильно зростає", - кажуть на підприємстві.
Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення є:
- збільшення прожиткового мінімуму громадян відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» з 1 грудня 2020;
- зменшення обсягів реалізації послуг водопостачання та водовідведення;
- збільшення витрат, пов’язаних зі сплатою обов’язкових зборів та платежів;
- збільшення вартості витрат на реагенти;
- збільшення витрат на матеріали для ремонтів за рахунок збільшення їх ціни;
- збільшення витрат на послуги сторонніх організацій.
Відтак, КП «Луцькводоканал» провело розрахунок тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення. Так, вода може подорожчати на гривню за метр кубічний, водовідведення - на 2,14 гривні.
Зауваження та пропозиції стосовно тарифів просять надавати у письмовій формі поштою: м.Луцьк, вул..Дубнівська, 26 (планово-економічний відділ), тел. 284018, 284033, електронною поштою за адресою: [email protected]
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Про це йдеться на сайті підприємства.
"В умовах постійної зміни цін на електроенергію та природний газ, паливно-мастильні матеріали, обов’язкових зборів і платежів та розміру прожиткового мінімуму собівартість послуг з водопостачання та водовідведення, які надає підприємство, неухильно зростає", - кажуть на підприємстві.
Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення є:
- збільшення прожиткового мінімуму громадян відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» з 1 грудня 2020;
- зменшення обсягів реалізації послуг водопостачання та водовідведення;
- збільшення витрат, пов’язаних зі сплатою обов’язкових зборів та платежів;
- збільшення вартості витрат на реагенти;
- збільшення витрат на матеріали для ремонтів за рахунок збільшення їх ціни;
- збільшення витрат на послуги сторонніх організацій.
Відтак, КП «Луцькводоканал» провело розрахунок тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення. Так, вода може подорожчати на гривню за метр кубічний, водовідведення - на 2,14 гривні.
Зауваження та пропозиції стосовно тарифів просять надавати у письмовій формі поштою: м.Луцьк, вул..Дубнівська, 26 (планово-економічний відділ), тел. 284018, 284033, електронною поштою за адресою: [email protected]
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Коментарі 2
Мізки, совість, що там ще - у тому ВодокАНАЛі мають, що у такий час вони ще тарифи підвищують, взагалі вже???!!!
Він же обіщаль.Скоро не тільки позеленієте...бо тарифи будуть зростати і не тільки на воду.
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