У Луцьку хочуть підвищити тарифи на воду





Про це йдеться на сайті підприємства.



"В умовах постійної зміни цін на електроенергію та природний газ, паливно-мастильні матеріали, обов’язкових зборів і платежів та розміру прожиткового мінімуму собівартість послуг з водопостачання та водовідведення, які надає підприємство, неухильно зростає", - кажуть на підприємстві.



Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення є:

- збільшення прожиткового мінімуму громадян відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» з 1 грудня 2020;

- зменшення обсягів реалізації послуг водопостачання та водовідведення;

- збільшення витрат, пов’язаних зі сплатою обов’язкових зборів та платежів;

- збільшення вартості витрат на реагенти;

- збільшення витрат на матеріали для ремонтів за рахунок збільшення їх ціни;

- збільшення витрат на послуги сторонніх організацій.



Відтак, КП «Луцькводоканал» провело розрахунок тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення. Так, вода може подорожчати на гривню за метр кубічний, водовідведення - на 2,14 гривні.





Зауваження та пропозиції стосовно тарифів просять надавати у письмовій формі поштою: м.Луцьк, вул..Дубнівська, 26 (планово-економічний відділ), тел. 284018, 284033, електронною поштою за адресою:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцькводоканал» планує підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік.Про це йдеться на сайті підприємства."В умовах постійної зміни цін на електроенергію та природний газ, паливно-мастильні матеріали, обов’язкових зборів і платежів та розміру прожиткового мінімуму собівартість послуг з водопостачання та водовідведення, які надає підприємство, неухильно зростає", - кажуть на підприємстві.Основними чинниками, що вплинули на ріст фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення є:- збільшення прожиткового мінімуму громадян відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» з 1 грудня 2020;- зменшення обсягів реалізації послуг водопостачання та водовідведення;- збільшення витрат, пов’язаних зі сплатою обов’язкових зборів та платежів;- збільшення вартості витрат на реагенти;- збільшення витрат на матеріали для ремонтів за рахунок збільшення їх ціни;- збільшення витрат на послуги сторонніх організацій.Відтак, КП «Луцькводоканал» провело розрахунок тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення. Так, вода може подорожчати на гривню за метр кубічний, водовідведення - на 2,14 гривні.Зауваження та пропозиції стосовно тарифів просять надавати у письмовій формі поштою: м.Луцьк, вул..Дубнівська, 26 (планово-економічний відділ), тел. 284018, 284033, електронною поштою за адресою: [email protected]

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