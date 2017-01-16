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«З миру по нитці»: на Волині дівчинці із синдромом Дауна зібрали кошти на лікування

«З миру по нитці»: на Волині дівчинці із синдромом Дауна зібрали кошти на лікування
Завдяки небайдужим людям вдалося зібрати необхідну суму для придбання ліків маленькій Маргариті.

Зазаначається, що 2-річної Маргарити Ковальчук з села Бортнів Іваничівського району – синдром Дауна, - пише Буг.

Для розумового розвитку Маргариті потрібно кожні три місяці проходити медикаментозний курс лікування у Львівській лікарні. Вартість якого становить 18 тисяч гривень.

Родині дівчинки не вистачало 9 тисяч гривень, тому вони звернулися про фінансову допомогу.

За декілька днів після виходу новини, за допомогою небайдужих людей родині Маргарити вдалося зібрати необхідні для курсу лікування кошти. Мама дівчинки подякувала всім, хто долучився до допомоги і не залишився осторонь.

«Висловлюю подяку всім небайдужим, хто долучився до збору коштів. Зібраних грошей вистачає навіть на подальшу реабілітацію та на частину наступного курсу. Всім величезне спасибі, і хай оберігає вас Господь», – говорить мама Маргарити.

На фото – ліки для дівчинки та частина чеків, найдорожчий препарат батьки купували по передоплаті, тому квитанція не зберіглася.
«З миру по нитці»: на Волині дівчинці із синдромом Дауна зібрали кошти на лікування
«З миру по нитці»: на Волині дівчинці із синдромом Дауна зібрали кошти на лікування

Дівчинка потребує постійного лікування, на що необхідні кошти. Тож якщо хтось має бажання допомогти фінансово родині, може перерахувати гроші на картку Приватбанку 4149 4991 4071 8766 Ковальчук Вікторія Миколаївна (мама дівчинки).

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Теги: дівчинка, лікування
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