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У Луцьку – аварія, постраждав чоловік

У Луцьку – аварія, постраждав чоловік
Учора, 19 травня, на вулиці Конякіна у Луцьку, зіткнулися фургон «Volkswagen Caddy» та легковик «Daewoo Lanos». Внаслідок ДТП пасажир легковика отримав травми. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 15 годині. За кермом Volkswagen Caddy перебував 57-річний житель обласного центру. Водій допустив зіткнення із легковиком Daewoo Lanos під керуванням 61-річного лучанина. Внаслідок ДТП 43-річний пасажир легковика отримав травми, однак не госпіталізувався.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.






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Теги: аварія, Луцьк
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