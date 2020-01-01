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Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги

Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги
В Україні працівники, які повертаються до роботи в офісах, повинні дотримуватися суворих протиепідемічних правил.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише Вголос.

Глава МОЗ зазначив, що працівники повинні слідувати інструкціям.

Йдеться про такі вимоги:

- доступ до офісних приміщень дозволятиметься після проведення температурного скринінгу;

- якщо температура людини перевищує 37,2, то вона не допускається до офісних приміщень;

- допуск до офісного приміщення відбуватиметься лише в масках або респіраторах;

- обов’язкова обробка рук антисептиками;

- дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в офісному приміщенні (одна людина на певну кількість метрів).

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Теги: МОЗ, коронавірус, карантин, вимоги
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