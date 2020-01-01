Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги





Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише



Глава МОЗ зазначив, що працівники повинні слідувати інструкціям.



Йдеться про такі вимоги:



- доступ до офісних приміщень дозволятиметься після проведення температурного скринінгу;



- якщо температура людини перевищує 37,2, то вона не допускається до офісних приміщень;



- допуск до офісного приміщення відбуватиметься лише в масках або респіраторах;



- обов’язкова обробка рук антисептиками;



- дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в офісному приміщенні (одна людина на певну кількість метрів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні працівники, які повертаються до роботи в офісах, повинні дотримуватися суворих протиепідемічних правил.Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я, - пише Вголос. Глава МОЗ зазначив, що працівники повинні слідувати інструкціям.Йдеться про такі вимоги:- доступ до офісних приміщень дозволятиметься після проведення температурного скринінгу;- якщо температура людини перевищує 37,2, то вона не допускається до офісних приміщень;- допуск до офісного приміщення відбуватиметься лише в масках або респіраторах;- обов’язкова обробка рук антисептиками;- дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в офісному приміщенні (одна людина на певну кількість метрів).

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