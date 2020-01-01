Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги
Сьогодні, 11:27
В Україні працівники, які повертаються до роботи в офісах, повинні дотримуватися суворих протиепідемічних правил.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише Вголос.
Глава МОЗ зазначив, що працівники повинні слідувати інструкціям.
Йдеться про такі вимоги:
- доступ до офісних приміщень дозволятиметься після проведення температурного скринінгу;
- якщо температура людини перевищує 37,2, то вона не допускається до офісних приміщень;
- допуск до офісного приміщення відбуватиметься лише в масках або респіраторах;
- обов’язкова обробка рук антисептиками;
- дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в офісному приміщенні (одна людина на певну кількість метрів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише Вголос.
Глава МОЗ зазначив, що працівники повинні слідувати інструкціям.
Йдеться про такі вимоги:
- доступ до офісних приміщень дозволятиметься після проведення температурного скринінгу;
- якщо температура людини перевищує 37,2, то вона не допускається до офісних приміщень;
- допуск до офісного приміщення відбуватиметься лише в масках або респіраторах;
- обов’язкова обробка рук антисептиками;
- дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в офісному приміщенні (одна людина на певну кількість метрів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги
Сьогодні, 11:27
У Луцьку – аварія, постраждав чоловік
Сьогодні, 11:07
41 новий випадок і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:12