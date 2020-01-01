У селі на Турійщині до нового навчального року завершать будівництво школи. ФОТО





Це голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко дізнався під час робочої поїздки 19 травня 2020-го року, в рамках якої оглянув хід будівельних робіт,



Зводиться об’єкт в рамках програми «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 27 млн 726 тис. грн. Розпочали будувати у 2018-му році. До слова, це перше масштабне будівництво у населеному пункті з 1956 року. Як відзначив головний підрядник, орієнтовний термін завершення – до 1 вересня 2020-го року.



«Будівля на сьогоднішній день знаходиться у 60-ти відсотковій готовності. Поставлено план виконання роботи на 20 серпня 2020 року, тобто здача об’єкта. З нас – максимум докласти зусиль, щоби виконати усі об’єми вчасно. Загальна площа будівлі складає 2800 квадратних метрів, розрахована на 11 класів, з них – один фізики і один хімії. Вже в цьому році збережена інклюзивність – ширина дверей скрізь становить 1 метр, підйомний ліфт буде встановлено. Оздоблення фасадів – наша ініціатива. Тут в нас буде український лейтмотив «Курочка», - розповів керівник підрядної організації ТОВ «Луцьккомунбуд» Ігор Швець.



Так, наступний навчальний рік розпочнеться у новій школі для 450-ти учнів. Загалом у нових приміщеннях навчатимуться 22 класи. Директор школи каже, що кількість учнів з кожним роком лише збільшується, тож новий заклад значно полегшить навчальний процес.



«На даний час в комунальному закладі навчається 610 учнів із двох філій Миляновичі та Новосілки, і 350 учнів у даному приміщенні. В цю школу наступного навчального року піде 450 учнів. І це нам дасть можливість перевести молодшу ланку освіти 1-4 класи сюди. Бо то була дуже велика незручність, діти ходили на харчування, відповідно взимку мокли і так далі, і тому подібне. Ця школа нам досить полегшить життя – і для вчителів, і для дітей. Загалом тут буде навчатися 22 класи, по дві паралелі кожного. Кількість учнів з кожним роком збільшується. Дуже очікуємо, і не так ми, як батьки і діти, які побачили вже цю красоту», - поділився директор комунального опорного закладу «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Роман Максимук.



Слід зауважити, що будується до школи і нова дорога, на яку місцева влада дала співфінансування у розмірі 500 тис. грн.



«Школа є гордістю нашої громади. Тому на сьогоднішній день нами будується дорога по вулиці Лящука від школи до вулиці Тараса Шевченка. Загальна вартість будівництва 1 мільйон 493 тисячі гривень. Наше співфінасування – 500 тисяч гривень, а мільйон – державні кошти. Будується за програмою доріг комунальної власності. Плюс до того, аби було безпечно, робимо тротуари, пішохідні доріжки, зони переходу для незрячих людей. І цією дорогою рухається шкільний автобус, який довозить дітей до школи», - розповів голова Луківської ОТГ Анатолій Климук.



Єдиною проблемою, яку порушили перед головою обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком, є відсутність спортивного залу для учнів. Зокрема, голова Луківської ОТГ Анатолій Климук відзначив, що зведення спортзалу передбачено у другій черзі будівництва, бо найперше фінансування виділили лише на навчальний корпус. На сьогодні на території ОТГ немає жодного спортзалу, хоча лише в школі навчається 650 учнів, а ще 320 – у професійно-технічному училищі. Відтак, в обласного керівництва просили сприяння у фінансуванні якнайшвидшого будівництва спортивного залу.



Тож своєю чергою очільник області дав завдання збудувати на території школи спортивний майданчик зі штучним покриттям, доки триватиме будівництво спортзалу.



«Оглянули проект та будівництво. Радує те, що всі задоволені. Ми порушень ніяких не виявили. Все збудується до 20-го серпня. Нам пообіцяв забудовник, що прийняти роботу зможемо 20-го серпня. І наші школярі 1 вересня навчатися прийдуть у цю школу. Лишилося ще трохи робіт. Не зовсім зрозуміло, чому немає спортзалу. Але місце є, тому будемо будувати. Завдання розпочинати цю роботу – я озвучив. А зараз, доки збудується спортзал, дав завдання збудувати спортивний майданчик із штучним покриттям», - резюмував поїздку Юрій Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У загальноосвітній школі села Луків Турійського району, де сьогодні триває будівництво учбових приміщень, 60 % робіт вже виконали.Це голова облдержадміністраціїдізнався під час робочої поїздки 19 травня 2020-го року, в рамках якої оглянув хід будівельних робіт, повідомляє Волинська ОДА.Зводиться об’єкт в рамках програми «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість – 27 млн 726 тис. грн. Розпочали будувати у 2018-му році. До слова, це перше масштабне будівництво у населеному пункті з 1956 року. Як відзначив головний підрядник, орієнтовний термін завершення – до 1 вересня 2020-го року.«Будівля на сьогоднішній день знаходиться у 60-ти відсотковій готовності. Поставлено план виконання роботи на 20 серпня 2020 року, тобто здача об’єкта. З нас – максимум докласти зусиль, щоби виконати усі об’єми вчасно. Загальна площа будівлі складає 2800 квадратних метрів, розрахована на 11 класів, з них – один фізики і один хімії. Вже в цьому році збережена інклюзивність – ширина дверей скрізь становить 1 метр, підйомний ліфт буде встановлено. Оздоблення фасадів – наша ініціатива. Тут в нас буде український лейтмотив «Курочка», - розповів керівник підрядної організації ТОВ «Луцьккомунбуд»Так, наступний навчальний рік розпочнеться у новій школі для 450-ти учнів. Загалом у нових приміщеннях навчатимуться 22 класи. Директор школи каже, що кількість учнів з кожним роком лише збільшується, тож новий заклад значно полегшить навчальний процес.«На даний час в комунальному закладі навчається 610 учнів із двох філій Миляновичі та Новосілки, і 350 учнів у даному приміщенні. В цю школу наступного навчального року піде 450 учнів. І це нам дасть можливість перевести молодшу ланку освіти 1-4 класи сюди. Бо то була дуже велика незручність, діти ходили на харчування, відповідно взимку мокли і так далі, і тому подібне. Ця школа нам досить полегшить життя – і для вчителів, і для дітей. Загалом тут буде навчатися 22 класи, по дві паралелі кожного. Кількість учнів з кожним роком збільшується. Дуже очікуємо, і не так ми, як батьки і діти, які побачили вже цю красоту», - поділився директор комунального опорного закладу «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Роман Максимук.Слід зауважити, що будується до школи і нова дорога, на яку місцева влада дала співфінансування у розмірі 500 тис. грн.«Школа є гордістю нашої громади. Тому на сьогоднішній день нами будується дорога по вулиці Лящука від школи до вулиці Тараса Шевченка. Загальна вартість будівництва 1 мільйон 493 тисячі гривень. Наше співфінасування – 500 тисяч гривень, а мільйон – державні кошти. Будується за програмою доріг комунальної власності. Плюс до того, аби було безпечно, робимо тротуари, пішохідні доріжки, зони переходу для незрячих людей. І цією дорогою рухається шкільний автобус, який довозить дітей до школи», - розповів голова Луківської ОТГ Анатолій Климук.Єдиною проблемою, яку порушили перед головою обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком, є відсутність спортивного залу для учнів. Зокрема, голова Луківської ОТГ Анатолій Климук відзначив, що зведення спортзалу передбачено у другій черзі будівництва, бо найперше фінансування виділили лише на навчальний корпус. На сьогодні на території ОТГ немає жодного спортзалу, хоча лише в школі навчається 650 учнів, а ще 320 – у професійно-технічному училищі. Відтак, в обласного керівництва просили сприяння у фінансуванні якнайшвидшого будівництва спортивного залу.Тож своєю чергою очільник області дав завдання збудувати на території школи спортивний майданчик зі штучним покриттям, доки триватиме будівництво спортзалу.«Оглянули проект та будівництво. Радує те, що всі задоволені. Ми порушень ніяких не виявили. Все збудується до 20-го серпня. Нам пообіцяв забудовник, що прийняти роботу зможемо 20-го серпня. І наші школярі 1 вересня навчатися прийдуть у цю школу. Лишилося ще трохи робіт. Не зовсім зрозуміло, чому немає спортзалу. Але місце є, тому будемо будувати. Завдання розпочинати цю роботу – я озвучив. А зараз, доки збудується спортзал, дав завдання збудувати спортивний майданчик із штучним покриттям», - резюмував поїздку Юрій Погуляйко.

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