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У Луцьку вночі патрульні затримали чоловіка із холодною зброєю. ВІДЕО

У Луцьку вночі патрульні затримали чоловіка із холодною зброєю. ВІДЕО
У Луцьку вночі патрульні виявили у двох чоловіків речі, обіг яких заборонений.

Так, опівночі патрульні, обстежуючи вулицю Кравчука, зупинили особу оскільки існувало достатньо підстав вважати, що особа має при собі заборонену річ, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Тож у 25-річного хлопця виявили предмет ззовні схожий на пристрій для відстрілу гумових куль - травматичної дії без відповідних дозвільних документів та два поліетиленових пакета з наркотичними речовинами.

Другий випадок трапився приблизно о 5-ій годині ранку на проспекті Соборності. Тут охоронці правопорядку у 28-річного чоловіка виявили кастет та ніж.

В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.



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Теги: наркотики, Луцьк, затримання
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