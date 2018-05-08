У Луцьку вночі патрульні затримали чоловіка із холодною зброєю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
У Луцьку вночі патрульні виявили у двох чоловіків речі, обіг яких заборонений.
Так, опівночі патрульні, обстежуючи вулицю Кравчука, зупинили особу оскільки існувало достатньо підстав вважати, що особа має при собі заборонену річ, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Тож у 25-річного хлопця виявили предмет ззовні схожий на пристрій для відстрілу гумових куль - травматичної дії без відповідних дозвільних документів та два поліетиленових пакета з наркотичними речовинами.
Другий випадок трапився приблизно о 5-ій годині ранку на проспекті Соборності. Тут охоронці правопорядку у 28-річного чоловіка виявили кастет та ніж.
В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Так, опівночі патрульні, обстежуючи вулицю Кравчука, зупинили особу оскільки існувало достатньо підстав вважати, що особа має при собі заборонену річ, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Тож у 25-річного хлопця виявили предмет ззовні схожий на пристрій для відстрілу гумових куль - травматичної дії без відповідних дозвільних документів та два поліетиленових пакета з наркотичними речовинами.
Другий випадок трапився приблизно о 5-ій годині ранку на проспекті Соборності. Тут охоронці правопорядку у 28-річного чоловіка виявили кастет та ніж.
В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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