У селі на Волині померли двоє рідних братів: підозрюють отруєння алкоголем





Чоловіків не стало 17 та 19 травня. Про це



Інформацію підтвердила староста Березолуківського старостинського округу Лілія Коцюбайло.



У селі припускають, що брати померли через отруєння алкоголем. Підтвердження чи спростування цьому шукають експерти.



Як розповів у коментарі виданню начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась, за фактами смертей слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Триває слідство.

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