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У селі на Волині померли двоє рідних братів: підозрюють отруєння алкоголем

У селі на Волині померли двоє рідних братів: підозрюють отруєння алкоголем
У селі Підгірне Рожищенського району померло двоє рідних братів 1991 та 1977 років народження.

Чоловіків не стало 17 та 19 травня. Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.

Інформацію підтвердила староста Березолуківського старостинського округу Лілія Коцюбайло.

У селі припускають, що брати померли через отруєння алкоголем. Підтвердження чи спростування цьому шукають експерти.

Як розповів у коментарі виданню начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась, за фактами смертей слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Триває слідство.

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Теги: смерть, рідні брати, Волинь
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