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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19

Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19
На Волині протягом 19 травня зафіксували 41 новий випадок коронавірусної інфекції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, 20 травня, інформують у пресслужбі відомства.

Так, найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Чернівецькій області (54), Волинській області (41), а також у місті Києві (51).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 354 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 28 у дітей та 61 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 112 осіб. Одужали за добу 323 особи, а померли 16 осіб.

Також додамо, у міністерстві охорони здоров'я України заявили, станом на 18 травня ситуація з захворюванням на COVID-19 у кількох західних областях (зокрема, Чернівецькій, Волинській, Рівненській) не дозволяють перейти до чергового етапу пом’якшення карантину.

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Теги: Волинь, коронавірус, нові випадки
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