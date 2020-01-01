У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік





Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла,

що помер 31-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус. У волинську інфекційну лікарню він потрапив 1 травня з ГРВІ та підозрою на коронавірус.



«На жаль, він мав супутнє захворювання нирок. Через день він проходив процедуру гемодіалізу у Луцькій міській клінічній лікарні. Помер 18 травня», - констатувала Щербак.



Також посадовиця зазначила, що 17 травня внаслідок коронавірусу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку помер молодий чоловік, який хворів на коронавірус.Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла,що помер 31-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус. У волинську інфекційну лікарню він потрапив 1 травня з ГРВІ та підозрою на коронавірус.«На жаль, він мав супутнє захворювання нирок. Через день він проходив процедуру гемодіалізу у Луцькій міській клінічній лікарні. Помер 18 травня», - констатувала Щербак.Також посадовиця зазначила, що 17 травня внаслідок коронавірусу померла 84-річна мешканка Луцька. У неї були супутні захворювання – рак молочної залози.

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