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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік

У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік
У Луцьку помер молодий чоловік, який хворів на коронавірус.

Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла,
що помер 31-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус. У волинську інфекційну лікарню він потрапив 1 травня з ГРВІ та підозрою на коронавірус.

«На жаль, він мав супутнє захворювання нирок. Через день він проходив процедуру гемодіалізу у Луцькій міській клінічній лікарні. Помер 18 травня», - констатувала Щербак.

Також посадовиця зазначила, що 17 травня внаслідок коронавірусу померла 84-річна мешканка Луцька. У неї були супутні захворювання – рак молочної залози.

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Теги: коронавірус, смерть, Луцьк, чоловік
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