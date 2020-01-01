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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У психлікарні в Олиці ще 23 людей захворіли на COVID-19

У психлікарні в Олиці ще 23 людей захворіли на COVID-19
За минулу добу у Ківерцівському районі Волині зареєстрували 23 випадки коронавірусу.

Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що усі випадки хвороби виявили у психіатричній лікарні в Олиці.

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Зокрема, на COVID-19 захворіли 7 медичних працівників та 16 пацієнтів.

«Коло контактних осіб встановили, його відпрацьовують, ведеться епідрозслідування на можливе розширення цього кола», - додала посадовиця.

Нагадаємо, 4 травня повідомили про смерть від коронавірусу жінки з Маневиччини, котра була пацієнткою психіатричної лікарні.

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Теги: Олика, психлікарня, коронавірус, хворі
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