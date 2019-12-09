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Українців попереджають про заморозки у найближчі дні

Українців попереджають про заморозки у найближчі дні
В Укргідрометцентрі повідомили про заморозки на грунті по всій території України у найближчі дні.

Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, 21-23 травня вночі у західних, 21 травня також і в північних областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: заморозки, Україна, синоптики
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Коментарі 1
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Дивно. Я завжди думав, що ближче до літа має бути тепло або навіть спекотно... А тут що виявляється літа не буде?
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