Українців попереджають про заморозки у найближчі дні
Сьогодні, 13:30
В Укргідрометцентрі повідомили про заморозки на грунті по всій території України у найближчі дні.
Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, 21-23 травня вночі у західних, 21 травня також і в північних областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).
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Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, 21-23 травня вночі у західних, 21 травня також і в північних областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).
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Коментарі 1
Дивно. Я завжди думав, що ближче до літа має бути тепло або навіть спекотно... А тут що виявляється літа не буде?
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