Українців попереджають про заморозки у найближчі дні

В Укргідрометцентрі повідомили про заморозки на грунті по всій території України у найближчі дні.Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.Так, 21-23 травня вночі у західних, 21 травня також і в північних областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).