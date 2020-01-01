У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією
Сьогодні, 13:23
Повідомили деталі нового випадку коронавірусу в Іваничівському районі.
Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за добу в Іваничівському районі зафіксували новий випадок COVID-19.
«Особа була обстежена планово перед операцією. Захворювання було безсимптомним», - повідомила посадовиця.
Вона закликала волинян, якщо є можливість, залишатися вдома, незважаючи на послаблення карантинних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за добу в Іваничівському районі зафіксували новий випадок COVID-19.
«Особа була обстежена планово перед операцією. Захворювання було безсимптомним», - повідомила посадовиця.
Вона закликала волинян, якщо є можливість, залишатися вдома, незважаючи на послаблення карантинних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У психлікарні в Олиці ще 23 людей захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:06
У Воротневі на коронавірус захворів священник
Сьогодні, 12:58
У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік
Сьогодні, 12:57
Коментарі 0
Останні новини
Українців попереджають про заморозки у найближчі дні
Сьогодні, 13:30
У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією
Сьогодні, 13:23
У Горохівському районі перекинувся трактор: водій – у лікарні
Сьогодні, 13:14