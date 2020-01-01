У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією





Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за добу в Іваничівському районі зафіксували новий випадок COVID-19.



«Особа була обстежена планово перед операцією. Захворювання було безсимптомним», - повідомила посадовиця.



Вона закликала волинян, якщо є можливість, залишатися вдома, незважаючи на послаблення карантинних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили деталі нового випадку коронавірусу в Іваничівському районі.Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що за добу в Іваничівському районі зафіксували новий випадок COVID-19.«Особа була обстежена планово перед операцією. Захворювання було безсимптомним», - повідомила посадовиця.Вона закликала волинян, якщо є можливість, залишатися вдома, незважаючи на послаблення карантинних заходів.

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