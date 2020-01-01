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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією

У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією
Повідомили деталі нового випадку коронавірусу в Іваничівському районі.

Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за добу в Іваничівському районі зафіксували новий випадок COVID-19.

«Особа була обстежена планово перед операцією. Захворювання було безсимптомним», - повідомила посадовиця.

Вона закликала волинян, якщо є можливість, залишатися вдома, незважаючи на послаблення карантинних заходів.

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Теги: Іваничівський район, коронавірус
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