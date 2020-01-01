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У Луцьку – затримки з результатами тестів на COVID-19

У Луцьку – затримки з результатами тестів на COVID-19
У Луцьку виникають затримки з результатами ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.

«Це у зв’язку з тим, що почали розширено робити тести і планово також. Я не можу сказати, що геть відсутня черга. Так, вона трошки є, але ми обробляємо повністю всі запити та відпрацьовуємо всі проби», - сказала заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.

За її словами, на сьогодні, щоби отримати результати тесту на коронавірус, потрібно чекати 2-3 дні.

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Теги: Луцьк, тести, COVID-19, затримки
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