У Луцьку – затримки з результатами тестів на COVID-19
Сьогодні, 15:02
У Луцьку виникають затримки з результатами ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
«Це у зв’язку з тим, що почали розширено робити тести і планово також. Я не можу сказати, що геть відсутня черга. Так, вона трошки є, але ми обробляємо повністю всі запити та відпрацьовуємо всі проби», - сказала заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.
За її словами, на сьогодні, щоби отримати результати тесту на коронавірус, потрібно чекати 2-3 дні.
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Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
«Це у зв’язку з тим, що почали розширено робити тести і планово також. Я не можу сказати, що геть відсутня черга. Так, вона трошки є, але ми обробляємо повністю всі запити та відпрацьовуємо всі проби», - сказала заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.
За її словами, на сьогодні, щоби отримати результати тесту на коронавірус, потрібно чекати 2-3 дні.
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