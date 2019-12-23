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Відомий волинський тренер з футболу відзначив 70-річний ювілей. ФОТО

Відомий волинський тренер з футболу відзначив 70-річний ювілей. ФОТО
Вчора, 19 травня, 70-ліття відзначив відомий у Ковелі дитячий тренер Микола Лис. Протягом певного часу він успішно очолював головну команду міста "Ковель-Волинь".

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

"Микола Лис добре відома особистість у футбольних колах краю як хороший й досвідчений гравець, талановитий тренер. У різні роки він успішно очолював головну команду міста "Ковель-Волинь", з якою здобував престижні місця у чемпіонатах серед аматорських команд. Неодноразово визнавався кращим тренером області.

Та все ж Микола Вікторович присвятив своє життя розвитку дитячого футболу у нашому місті. Організаторські здібності, безмежна любов до дітей, вміння донести юним футболістам розуміння гри дозволяли досягати ковельчанам високих результатів", - йдеться у дописі.

Він з часу відкриття — 1991 року працює у міському центрі "Спорт для всіх». Вісім років був його директором. Завдяки старанням нинішнього ювіляра заклад став сучасним, з хорошою матеріально-технічною базою. Багато років поспіль його відвідують сотні дітей.

Справу батька успішно продовжує син Роман, який працює у МЦ і керівником, і тренером.

З 70-літтям Миколу Лиса привітали міський голова Олег Кіндер, секретар міської ради Віра Федосюк, заступник міського голови Ігор Прокопів. Вони вручили ювіляру Почесну грамоту та цінний подарунок.

Відомий волинський тренер з футболу відзначив 70-річний ювілей. ФОТО
Відомий волинський тренер з футболу відзначив 70-річний ювілей. ФОТО
Відомий волинський тренер з футболу відзначив 70-річний ювілей. ФОТО
Відомий волинський тренер з футболу відзначив 70-річний ювілей. ФОТО

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Теги: ювілей, футбол, Ковель
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