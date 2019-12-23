Відомий волинський тренер з футболу відзначив 70-річний ювілей. ФОТО

Микола Лис. Протягом певного часу він успішно очолював головну команду міста "Ковель-Волинь".



Про це



"Микола Лис добре відома особистість у футбольних колах краю як хороший й досвідчений гравець, талановитий тренер. У різні роки він успішно очолював головну команду міста "Ковель-Волинь", з якою здобував престижні місця у чемпіонатах серед аматорських команд. Неодноразово визнавався кращим тренером області.



Та все ж Микола Вікторович присвятив своє життя розвитку дитячого футболу у нашому місті. Організаторські здібності, безмежна любов до дітей, вміння донести юним футболістам розуміння гри дозволяли досягати ковельчанам високих результатів", - йдеться у дописі.



Він з часу відкриття — 1991 року працює у міському центрі "Спорт для всіх». Вісім років був його директором. Завдяки старанням нинішнього ювіляра заклад став сучасним, з хорошою матеріально-технічною базою. Багато років поспіль його відвідують сотні дітей.



Справу батька успішно продовжує син Роман, який працює у МЦ і керівником, і тренером.



З 70-літтям Миколу Лиса привітали міський голова Олег Кіндер, секретар міської ради Віра Федосюк, заступник міського голови Ігор Прокопів. Вони вручили ювіляру Почесну грамоту та цінний подарунок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 19 травня, 70-ліття відзначив відомий у Ковелі дитячий тренер. Протягом певного часу він успішно очолював головну команду міста "Ковель-Волинь".Про це повідомили у Ковельській міськраді."Микола Лис добре відома особистість у футбольних колах краю як хороший й досвідчений гравець, талановитий тренер. У різні роки він успішно очолював головну команду міста "Ковель-Волинь", з якою здобував престижні місця у чемпіонатах серед аматорських команд. Неодноразово визнавався кращим тренером області.Та все ж Микола Вікторович присвятив своє життя розвитку дитячого футболу у нашому місті. Організаторські здібності, безмежна любов до дітей, вміння донести юним футболістам розуміння гри дозволяли досягати ковельчанам високих результатів", - йдеться у дописі.Він з часу відкриття — 1991 року працює у міському центрі "Спорт для всіх». Вісім років був його директором. Завдяки старанням нинішнього ювіляра заклад став сучасним, з хорошою матеріально-технічною базою. Багато років поспіль його відвідують сотні дітей.Справу батька успішно продовжує син Роман, який працює у МЦ і керівником, і тренером.З 70-літтям Миколу Лиса привітали міський голова, секретар міської ради, заступник міського голови. Вони вручили ювіляру Почесну грамоту та цінний подарунок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію