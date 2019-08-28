Акваторія та парк: яким буде елітне житло у Луцьку. ВІДЕО





Новий ЖК будують у найбажанішому районі, де школи, садочки, кафе, лікарня, а також великий ТРЦ розташовані на відстані 5-10 хвилин прогулянки пішки, пише «



Поряд з домом вас чекає парк з озером, бігові доріжки, зона барбекю, місце вигулу тварин, пірси для ловлі риби, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Краса впродовж всього року і чудовий вид з вікна забезпечені.







Ви можете власноруч долучитися до створення своєї майбутньої домівки, оскільки ЖК пропонує вільне проектування квартир. Поряд із комплексом знаходиться нова школа, а на його території буде широко розвинута інфраструктура. Там розмістяться:



- кав'ярня;

- салон краси;

- аптека;

- дитячий садочок;

- магазин;

- фітнес-клуб.





Купуючи квартиру в "Оселі парк", ви отримаєте ряд наступних переваг:



- вентильований фасад, утеплений мінеральною ватою;

- металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом;

- індивідуальне опалення;

- власна трансформаторна електропідстанція з двома незалежними лініями живлення;

- підземний паркінг з цілодобовою охороною.





Родзинкою "Оселі парк" стане сучасна відпочинкова зона.Там буде:



- парк;

- акваторія з відкритою терасою та пляжем;

- власна набережна для пробіжок та прогулянок;

- місця для риболовлі;

- зона барбекю;

- дитячий майданчик;

- універсальний спортивний майданчик.





Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут:







Телефонуйте:

+38 099 309 1515

+38 097 309 1515

+38 093 309 1515



Матеріал опублікований на правах реклами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чорновола триває будівництво першого у місті житлового комплексу преміумкласу «Оселя парк».Новий ЖК будують у найбажанішому районі, де школи, садочки, кафе, лікарня, а також великий ТРЦ розташовані на відстані 5-10 хвилин прогулянки пішки, пише « Конкурент ».Поряд з домом вас чекає парк з озером, бігові доріжки, зона барбекю, місце вигулу тварин, пірси для ловлі риби, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Краса впродовж всього року і чудовий вид з вікна забезпечені.Ви можете власноруч долучитися до створення своєї майбутньої домівки, оскільки ЖК пропонує вільне проектування квартир. Поряд із комплексом знаходиться нова школа, а на його території буде широко розвинута інфраструктура. Там розмістяться:- кав'ярня;- салон краси;- аптека;- дитячий садочок;- магазин;- фітнес-клуб.Купуючи квартиру в "Оселі парк", ви отримаєте ряд наступних переваг:- вентильований фасад, утеплений мінеральною ватою;- металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом;- індивідуальне опалення;- власна трансформаторна електропідстанція з двома незалежними лініями живлення;- підземний паркінг з цілодобовою охороною.Родзинкою "Оселі парк" стане сучасна відпочинкова зона.Там буде:- парк;- акваторія з відкритою терасою та пляжем;- власна набережна для пробіжок та прогулянок;- місця для риболовлі;- зона барбекю;- дитячий майданчик;- універсальний спортивний майданчик.Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут: https://oselyapark.com/ Телефонуйте:+38 099 309 1515+38 097 309 1515+38 093 309 1515

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