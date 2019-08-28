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Акваторія та парк: яким буде елітне житло у Луцьку. ВІДЕО

Акваторія та парк: яким буде елітне житло у Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Чорновола триває будівництво першого у місті житлового комплексу преміумкласу «Оселя парк».

Новий ЖК будують у найбажанішому районі, де школи, садочки, кафе, лікарня, а також великий ТРЦ розташовані на відстані 5-10 хвилин прогулянки пішки, пише «Конкурент».

Поряд з домом вас чекає парк з озером, бігові доріжки, зона барбекю, місце вигулу тварин, пірси для ловлі риби, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Краса впродовж всього року і чудовий вид з вікна забезпечені.



Ви можете власноруч долучитися до створення своєї майбутньої домівки, оскільки ЖК пропонує вільне проектування квартир. Поряд із комплексом знаходиться нова школа, а на його території буде широко розвинута інфраструктура. Там розмістяться:

- кав'ярня;
- салон краси;
- аптека;
- дитячий садочок;
- магазин;
- фітнес-клуб.

Акваторія та парк: яким буде елітне житло у Луцьку. ВІДЕО

Купуючи квартиру в "Оселі парк", ви отримаєте ряд наступних переваг:

- вентильований фасад, утеплений мінеральною ватою;
- металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом;
- індивідуальне опалення;
- власна трансформаторна електропідстанція з двома незалежними лініями живлення;
- підземний паркінг з цілодобовою охороною.

Акваторія та парк: яким буде елітне житло у Луцьку. ВІДЕО

Родзинкою "Оселі парк" стане сучасна відпочинкова зона.Там буде:

- парк;
- акваторія з відкритою терасою та пляжем;
- власна набережна для пробіжок та прогулянок;
- місця для риболовлі;
- зона барбекю;
- дитячий майданчик;
- універсальний спортивний майданчик.
Акваторія та парк: яким буде елітне житло у Луцьку. ВІДЕО


Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут: https://oselyapark.com/.



Телефонуйте:
+38 099 309 1515
+38 097 309 1515
+38 093 309 1515

Матеріал опублікований на правах реклами.


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Теги: реклама, житло, Луцьк, «Оселя парк»
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