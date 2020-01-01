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У місті на Волині загорілася вантажівка з вугіллям

У місті на Волині загорілася вантажівка з вугіллям
На вулиці Варшавській у місті Ковелі горіла вантажівка з вугіллям.

Повідомлення про пожежу в авто "Рено Магнум" надійшло 20 травня о 10:06, повідомляє ДСНС в області.

За викликом вже через 2 хвилини прибули рятувальники 4-ї та 19-ї пожежно-рятувальних частин Ковеля. На гасіння деревного вугілля подали спеціальний водяний ствол і о 10:46 загорання ліквідували.

Вогонь пошкодив 200 мішків вугілля та 2 метри квадратних тенту автомобіля.

Причина пожежі – самозаймання вугілля.
У місті на Волині загорілася вантажівка з вугіллям

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Теги: пожежа, вугілля, Ковель
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