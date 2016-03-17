З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні

Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту.Таке рішення прийняли на засіданні уряду сьогодні, 20 травня.Тож, з 22 травня відновлюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;з 25 травня - перевезення пасажирів у метро;з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Щоправда, у випадку здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.Вже із з 15 червня дозволене прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.У всіх вищезгаданих видах транспорту мають бути дотриманні певні вимоги: масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція.Наголошуємо, що рішення про відновлення транспорту прийматимуть найближчим часом на місцях, проаналізувавши вищезгадані критерії. Тож чи запускатимуть громадський транспорт на Волині, наразі невідомо.Нагадаємо, карантин в Україні