З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
Сьогодні, 15:33
Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту.
Таке рішення прийняли на засіданні уряду сьогодні, 20 травня.
Тож, з 22 травня відновлюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;
з 25 травня - перевезення пасажирів у метро;
з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;
з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Щоправда, у випадку здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.
Вже із з 15 червня дозволене прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.
У всіх вищезгаданих видах транспорту мають бути дотриманні певні вимоги: масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція.
Наголошуємо, що рішення про відновлення транспорту прийматимуть найближчим часом на місцях, проаналізувавши вищезгадані критерії. Тож чи запускатимуть громадський транспорт на Волині, наразі невідомо.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 червня цього року, ввівши так званий адаптивний карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли на засіданні уряду сьогодні, 20 травня.
Тож, з 22 травня відновлюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;
з 25 травня - перевезення пасажирів у метро;
з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;
з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Щоправда, у випадку здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.
Вже із з 15 червня дозволене прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.
У всіх вищезгаданих видах транспорту мають бути дотриманні певні вимоги: масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція.
Наголошуємо, що рішення про відновлення транспорту прийматимуть найближчим часом на місцях, проаналізувавши вищезгадані критерії. Тож чи запускатимуть громадський транспорт на Волині, наразі невідомо.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 червня цього року, ввівши так званий адаптивний карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією
Сьогодні, 13:23
У психлікарні в Олиці ще 23 людей захворіли на COVID-19
Сьогодні, 13:06
Коментарі 0
Останні новини
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
Сьогодні, 15:33
У місті на Волині загорілася вантажівка з вугіллям
Сьогодні, 15:18
Волинська поліція затримала злочинця, який перебував у розшуку
Сьогодні, 15:13
У Луцьку – затримки з результатами тестів на COVID-19
Сьогодні, 15:02