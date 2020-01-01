21 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналістка(на фото), начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, а також колишній депутат Луцької міської радиВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.У цей день 1921 року народився волинський краєзнавець, історик та педагог Михайло Киричук. Він є автором книги «Волинь – земля українська». Помер 2010 року.