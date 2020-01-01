Волинянин на баяні віртуозно виконав твір Вівальді. ВІДЕО





Уродженець села Судча Любешівського району нині працює викладачем у Луцькій музшколі №1 ім. Фридерика Шопена. Під час карантину веде заняття в режимі онлайн, -



Свого часу чоловік чимало разів ставав переможцем конкурсів різного рівня. Нині ж в ютюбі шириться відеоролик, де Роман виконує на баяні найвідоміше творіння Антоніо Вівальді «Пори року».



До слова, цьогоріч він закінчує Львівську національну музичну академію ім. Миколи Лисека.





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