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Волинянин на баяні віртуозно виконав твір Вівальді. ВІДЕО

Волинянин на баяні віртуозно виконав твір Вівальді. ВІДЕО
Викладач луцької музичної школи Роман Некоз під час карантину власним прикладом заохочує своїх учнів до занять музикою.

Уродженець села Судча Любешівського району нині працює викладачем у Луцькій музшколі №1 ім. Фридерика Шопена. Під час карантину веде заняття в режимі онлайн, - пише районна газета "Нове життя".

Свого часу чоловік чимало разів ставав переможцем конкурсів різного рівня. Нині ж в ютюбі шириться відеоролик, де Роман виконує на баяні найвідоміше творіння Антоніо Вівальді «Пори року».

До слова, цьогоріч він закінчує Львівську національну музичну академію ім. Миколи Лисека.


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Теги: Волинь, музика, культура
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