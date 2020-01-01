«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*

19 серпня цього рокусвяткує свій 5-й день народження.«Яровиця» – сучасний житловий комплекс преміум-класу, розташований у центрі Луцька. Зараз – це сім комфортних будинків, де вже живуть щасливі мешканці. Ще два будинки – на стадії готовності 90% та активно будують останні два будинки – «ЯРОВИЦЯ FLY». Це надзвичайно красиві будинки, з панорамних вікон яких відкривається чудовий краєвид на річку Стир.За 5 років «Яровиця» перетворилась у затишне «містечко» в серці міста. Це теплий та енергоощадний дім. Огороджена територія, зони відпочинку з озелененням та арт-дизайном, магазинчики, салони, дитячий клуб, кафе. Дім з двором без машин, адже вперше в місті тут збудували новітній підземний паркінг.Будинок облаштований сучасним та якісним вентильованим фасадом. Якість тут усюди: швидкісні ліфти - MIZUI MITSUBISHI, енергоощадні вікна - BRUGMANN, двоконтурні котли - VIESSMANN. На подвір’ї – арт-інсталяції та зелені відпочинкові зони.Діти шаленіють від фантастичного ігрового майданчика. Активні люди мають спортивний майданчик з професійними тренажерами та баскетбольним полем. А ще унікальність «Яровиці» – це пентхауси з власними терасами. Власники цього помешкання мають свою зону відпочинку на повітрі і навіть місце для пікніка на висоті 40 метрів. «Яровиця» отримала нагороду на міжнародному конкурсі «Кришталева Цеглина» в Любліні в номінації «ДІМ 2018» за найкращу інвестицію в будівництво по обидві сторони східного кордону Євросоюзу.«Ми дякуємо тим, хто обрав «Яровицю» своїм домом, чекаємо тих, хто планує та мріє, і для всіх з нагоди 5-ї річниці оголошуємо» - кажуть в центрі продажу.Чим вищий поверх ви обираєте – тим більшу знижку отримуєте при купівлі квартири.Купуєте квартиру на 2-5 поверхах – отримуйте до 10 000 гривень знижки, на 6-9 поверсах – знижка до -20 000, а 10-14 поверхах – 30 000 грн.Скористатись легко – обирайте собі паркомісце та витягуйте знижку.Переваги підземного паркінгу у «Яровиці»:1. Комфорт. Швидкісний ліфт підніме з паркінгу до будь-якого житлового поверху.2. Економія. Не доведеться прогрівати авто, постійний температурний режим +5 С0.3. Надійність. Захист авто від снігу взимку, влітку – від сонячних променів, а упродовж всього року – від протиправних дій або випадкових ушкоджень.4. Вигода. Це гарантовано ваше місце, яке зможете здавати в оренду і отримувати прибуток.5. Безпека. Система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття та цілодобове відеоспостереження.6.Зручність. Розмір паркомісця площею 12,5-18 м2 дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.Пропозиція дійсна до 19 серпня 2020 року.