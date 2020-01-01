вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*

«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*
19 серпня цього року «Яровиця» святкує свій 5-й день народження.

«Яровиця» – сучасний житловий комплекс преміум-класу, розташований у центрі Луцька. Зараз – це сім комфортних будинків, де вже живуть щасливі мешканці. Ще два будинки – на стадії готовності 90% та активно будують останні два будинки – «ЯРОВИЦЯ FLY». Це надзвичайно красиві будинки, з панорамних вікон яких відкривається чудовий краєвид на річку Стир.

За 5 років «Яровиця» перетворилась у затишне «містечко» в серці міста. Це теплий та енергоощадний дім. Огороджена територія, зони відпочинку з озелененням та арт-дизайном, магазинчики, салони, дитячий клуб, кафе. Дім з двором без машин, адже вперше в місті тут збудували новітній підземний паркінг.

Будинок облаштований сучасним та якісним вентильованим фасадом. Якість тут усюди: швидкісні ліфти - MIZUI MITSUBISHI, енергоощадні вікна - BRUGMANN, двоконтурні котли - VIESSMANN. На подвір’ї – арт-інсталяції та зелені відпочинкові зони.

Діти шаленіють від фантастичного ігрового майданчика. Активні люди мають спортивний майданчик з професійними тренажерами та баскетбольним полем. А ще унікальність «Яровиці» – це пентхауси з власними терасами. Власники цього помешкання мають свою зону відпочинку на повітрі і навіть місце для пікніка на висоті 40 метрів. «Яровиця» отримала нагороду на міжнародному конкурсі «Кришталева Цеглина» в Любліні в номінації «ДІМ 2018» за найкращу інвестицію в будівництво по обидві сторони східного кордону Євросоюзу.

«Ми дякуємо тим, хто обрав «Яровицю» своїм домом, чекаємо тих, хто планує та мріє, і для всіх з нагоди 5-ї річниці оголошуємо Марафон шалених знижок» - кажуть в центрі продажу.
«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*

Чим вищий поверх ви обираєте – тим більшу знижку отримуєте при купівлі квартири.

Купуєте квартиру на 2-5 поверхах – отримуйте до 10 000 гривень знижки, на 6-9 поверсах – знижка до -20 000, а 10-14 поверхах – 30 000 грн.

Дарують 650 000 грн знижок на паркінг! Скористатись легко – обирайте собі паркомісце та витягуйте знижку.

Переваги підземного паркінгу у «Яровиці»:

1. Комфорт. Швидкісний ліфт підніме з паркінгу до будь-якого житлового поверху.

2. Економія. Не доведеться прогрівати авто, постійний температурний режим +5 С0.

3. Надійність. Захист авто від снігу взимку, влітку – від сонячних променів, а упродовж всього року – від протиправних дій або випадкових ушкоджень.

4. Вигода. Це гарантовано ваше місце, яке зможете здавати в оренду і отримувати прибуток.

5. Безпека. Система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття та цілодобове відеоспостереження.

6.Зручність. Розмір паркомісця площею 12,5-18 м2 дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.
«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*

Пропозиція дійсна до 19 серпня 2020 року.

ЖК «Яровиця» вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/
Підписуйтесь на телеграм канал
https://t.me/novobudovy_lutsk

«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*
«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*
«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*
«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Яровиця, житло, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із батьків на Волині «вибили» понад 24 000 000 гривень аліментів
Сьогодні, 09:30
В Україні – 476 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 22
Сьогодні, 09:17
«Яровиця» влаштовує марафон шалених знижок*
Сьогодні, 09:16
Долар і євро почали дорожчати: курс валют у Луцьку на 21 травня
Сьогодні, 09:10
На Театральному майдані у Луцьку обгородили фонтан
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку* У ЖК «Яровиця» – останні квартири у зданому будинку*
27 березень, 10:10
ЖК «Яровиця» – вільне планування життєвого простору* ЖК «Яровиця» – вільне планування життєвого простору*
12 березень, 17:20
Якісні ліфти – запорука безпеки та комфорту мешканців* Якісні ліфти – запорука безпеки та комфорту мешканців*
12 лютий, 16:02
У «Яровиці» – вигідні ціни на квартири до Дня святого Валентина* У «Яровиці» – вигідні ціни на квартири до Дня святого Валентина*
21 січень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
20 травень, 15:33
 1
Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулись вантажівка та легковик. ФОТО
Сьогодні, 10:23
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 травня
Сьогодні, 10:15
 0
Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти
Сьогодні, 10:06
 0
Одягнула всю родину: лучанка вишила понад пів сотні українських сорочок
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8