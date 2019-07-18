На Волині судили горе-батька, який не сплачував синові аліменти
Сьогодні, 16:41
Судили чоловіка з Рожищенського району, який заборгував синові аліменти.
Слухання справи відбулось 14 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Щодо обвинуваченого склали протокол про адміністративне правопорушення, згідно з яким останній не сплачує аліменти на утримання неповнолітнього сина у розмірі 700 гривень щомісячно. Це призвело до виникнення заборгованості, яка станом на 1 березня становила 15 273 гривні.
У судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
Суддя постановив визнати батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 183-1 Адміністративного кодексу та накласти стягнення у виді 120 годин суспільно корисних робіт. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
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Слухання справи відбулось 14 травня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Щодо обвинуваченого склали протокол про адміністративне правопорушення, згідно з яким останній не сплачує аліменти на утримання неповнолітнього сина у розмірі 700 гривень щомісячно. Це призвело до виникнення заборгованості, яка станом на 1 березня становила 15 273 гривні.
У судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
Суддя постановив визнати батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 183-1 Адміністративного кодексу та накласти стягнення у виді 120 годин суспільно корисних робіт. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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