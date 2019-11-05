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Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку

Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку
Двом обвинуваченим в стрілянині на автомийці на Набережній у Луцьку продовжили міру запобіжного заходу.

Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 20 травня.

Під вартою на ще 60 діб залишаться Артур Безменов та Євгеній Зелінський.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.

У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.

Один із підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці навіть змінив зовнішність, щоб сховатись від правоохоронних органів.

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Теги: стрілянина, автомийка, Луцьк
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