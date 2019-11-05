Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 17:04
Двом обвинуваченим в стрілянині на автомийці на Набережній у Луцьку продовжили міру запобіжного заходу.
Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 20 травня.
Під вартою на ще 60 діб залишаться Артур Безменов та Євгеній Зелінський.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Один із підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці навіть змінив зовнішність, щоб сховатись від правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 20 травня.
Під вартою на ще 60 діб залишаться Артур Безменов та Євгеній Зелінський.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.
У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Один із підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці навіть змінив зовнішність, щоб сховатись від правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 17:04
На Волині судили горе-батька, який не сплачував синові аліменти
Сьогодні, 16:41
Помер єдиний житель села Октавин Володимир-Волинського району
Сьогодні, 16:12