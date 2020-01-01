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У Луцьку породіллі в пологовому будинку не можуть скористатися послугою «є-Малятко»

У Луцьку породіллі в пологовому будинку не можуть скористатися послугою «є-Малятко»
У Луцьку до запровадження карантину зареєструвати новонародженого і оформити матеріальну допомогу батьки могли безпосередньо у лікарні. Наразі ж змушені звертатись до ЦНАПу.

Про це розповіла старша медична сестра обласного перинатального центру Тетяна Петрук, - пише Суспільне.

Щодня із обласного перинатального центру виписують близько двох десятків новонароджених, каже Тетяна Петрук.

“Із впровадженням карантину зупинилася ця комплексна послуга. Ми маємо можливість надати приміщення, де можна було б це робити. Маємо окрему виписну кімнату, де працівники ЦНАПу могли б проводити реєстрацію з усіма вимогами карантинних вимог”, - говорить старша медична сестра.

Лучанин Антон Прищепа, який забирав із обласного перинатального центру дружину Світлану із первістком розповів, що їх засмутило те, що у лікарні не змогла скористатися послугою "є-Малятко".

Зі слів директорки ЦНАПу Луцька Лариси Карп’як, послуга "є-Малятко" в області діє з січня цього року. З березня, після введення карантинних обмежень, її надання у перинатальному центрі та пологовому будинку міста призупинили.

“Як тільки завершиться карантин, ми знову будемо надавати послугу. Тільки якщо раніше це було у визначені дні, почергово, то зараз плануємо, що ця послуга буде щоденно надаватись”, - каже Лариса Карп’як.

Аби уникнути черг і чекання, батьки новонароджених будь-яку послугу можуть замовити онлайн. Тоді буде вказано день і годину прийому в адміністратора.

До слова, з початку року в обласному перинатальному центрі народилася майже тисяча малюків.


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Теги: породіллі, Луцьк, є-Малятко
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