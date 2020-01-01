У Луцьку породіллі в пологовому будинку не можуть скористатися послугою «є-Малятко»





Про це розповіла старша медична сестра обласного перинатального центру Тетяна Петрук, - пише



Щодня із обласного перинатального центру виписують близько двох десятків новонароджених, каже Тетяна Петрук.



“Із впровадженням карантину зупинилася ця комплексна послуга. Ми маємо можливість надати приміщення, де можна було б це робити. Маємо окрему виписну кімнату, де працівники ЦНАПу могли б проводити реєстрацію з усіма вимогами карантинних вимог”, - говорить старша медична сестра.



Лучанин Антон Прищепа, який забирав із обласного перинатального центру дружину Світлану із первістком розповів, що їх засмутило те, що у лікарні не змогла скористатися послугою "є-Малятко".



Зі слів директорки ЦНАПу Луцька Лариси Карп’як, послуга "є-Малятко" в області діє з січня цього року. З березня, після введення карантинних обмежень, її надання у перинатальному центрі та пологовому будинку міста призупинили.



“Як тільки завершиться карантин, ми знову будемо надавати послугу. Тільки якщо раніше це було у визначені дні, почергово, то зараз плануємо, що ця послуга буде щоденно надаватись”, - каже Лариса Карп’як.



Аби уникнути черг і чекання, батьки новонароджених будь-яку послугу можуть замовити онлайн. Тоді буде вказано день і годину прийому в адміністратора.



До слова, з початку року в обласному перинатальному центрі народилася майже тисяча малюків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до запровадження карантину зареєструвати новонародженого і оформити матеріальну допомогу батьки могли безпосередньо у лікарні. Наразі ж змушені звертатись до ЦНАПу.Про це розповіла старша медична сестра обласного перинатального центру, - пише Суспільне. Щодня із обласного перинатального центру виписують близько двох десятків новонароджених, каже Тетяна Петрук.“Із впровадженням карантину зупинилася ця комплексна послуга. Ми маємо можливість надати приміщення, де можна було б це робити. Маємо окрему виписну кімнату, де працівники ЦНАПу могли б проводити реєстрацію з усіма вимогами карантинних вимог”, - говорить старша медична сестра.Лучанин, який забирав із обласного перинатального центру дружинуіз первістком розповів, що їх засмутило те, що у лікарні не змогла скористатися послугою "є-Малятко".Зі слів директорки ЦНАПу Луцька, послуга "є-Малятко" в області діє з січня цього року. З березня, після введення карантинних обмежень, її надання у перинатальному центрі та пологовому будинку міста призупинили.“Як тільки завершиться карантин, ми знову будемо надавати послугу. Тільки якщо раніше це було у визначені дні, почергово, то зараз плануємо, що ця послуга буде щоденно надаватись”, - каже Лариса Карп’як.Аби уникнути черг і чекання, батьки новонароджених будь-яку послугу можуть замовити онлайн. Тоді буде вказано день і годину прийому в адміністратора.До слова, з початку року в обласному перинатальному центрі народилася майже тисяча малюків.

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