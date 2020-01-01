У Ківерцівському районі викрили цех, де підробляли антисептики під відомі європейські бренди





За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками УСБУ в області у рамках розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку, а також придбання, зберігання з метою збуту і збут фальсифікованих лікарських засобів провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні в одному з сіл Ківерцівського району,



У ході обшуку вилучили понад 0,5 т контрафактного антисептика, а також велику кількість миючих та дезинфікуючих засобів відомих європейських брендів.



Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз та встановлюють механізми збуту фальсифікованих товарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В умовах пандемії коронавірусу волинські правоохоронці укотре припинили діяльність спритників, які підробляли антисептики та дезінфікуючі засоби.За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками УСБУ в області у рамках розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку, а також придбання, зберігання з метою збуту і збут фальсифікованих лікарських засобів провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні в одному з сіл Ківерцівського району, повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У ході обшуку вилучили понад 0,5 т контрафактного антисептика, а також велику кількість миючих та дезинфікуючих засобів відомих європейських брендів.Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз та встановлюють механізми збуту фальсифікованих товарів.

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