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У Ківерцівському районі викрили цех, де підробляли антисептики під відомі європейські бренди

У Ківерцівському районі викрили цех, де підробляли антисептики під відомі європейські бренди
В умовах пандемії коронавірусу волинські правоохоронці укотре припинили діяльність спритників, які підробляли антисептики та дезінфікуючі засоби.

За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками УСБУ в області у рамках розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку, а також придбання, зберігання з метою збуту і збут фальсифікованих лікарських засобів провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні в одному з сіл Ківерцівського району, повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У ході обшуку вилучили понад 0,5 т контрафактного антисептика, а також велику кількість миючих та дезинфікуючих засобів відомих європейських брендів.

Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз та встановлюють механізми збуту фальсифікованих товарів.

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Теги: Ківерцівський раойн, антисептики, підробка
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