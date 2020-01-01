У Ківерцівському районі викрили цех, де підробляли антисептики під відомі європейські бренди
Сьогодні, 17:26
В умовах пандемії коронавірусу волинські правоохоронці укотре припинили діяльність спритників, які підробляли антисептики та дезінфікуючі засоби.
За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками УСБУ в області у рамках розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку, а також придбання, зберігання з метою збуту і збут фальсифікованих лікарських засобів провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні в одному з сіл Ківерцівського району, повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході обшуку вилучили понад 0,5 т контрафактного антисептика, а також велику кількість миючих та дезинфікуючих засобів відомих європейських брендів.
Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз та встановлюють механізми збуту фальсифікованих товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками УСБУ в області у рамках розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку, а також придбання, зберігання з метою збуту і збут фальсифікованих лікарських засобів провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні в одному з сіл Ківерцівського району, повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході обшуку вилучили понад 0,5 т контрафактного антисептика, а також велику кількість миючих та дезинфікуючих засобів відомих європейських брендів.
Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз та встановлюють механізми збуту фальсифікованих товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ківерцівському районі викрили цех, де підробляли антисептики під відомі європейські бренди
Сьогодні, 17:26
У волинському селі затримали вантажівку з незаконною деревиною
Сьогодні, 17:26