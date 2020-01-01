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У селі на Волині будують школу із найбільшим в області спортзалом. ФОТО

У селі на Волині будують школу із найбільшим в області спортзалом. ФОТО
У навчально-виховному комплексі села Вербка Ковельського району триває будівництво спортивного та актового залів, їдальні та нової котельні.

Окрім цього, покращується благоустрій прилеглої території: облаштовуються футбольне та баскетбольне поле, географічний майданчик, бігові доріжки. У 2020 році на об’єкт передбачено 20 млн 900 тис. грн, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Об’єкт, який будується в рамках реалізації на Волині програми Президента України «Велике будівництво» 19 травня оглянув голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко спільно із забудовником Леонідом Стефановичом.

Добудова спортивного та актового залу, їдальні та благоустрій навколишньої території – це будівництво другої черги. Першу – відкрили у 2018-му році. Завершити роботи, за словами забудовника, планують до 1 вересня 2020-го року. Тож незабаром своєрідною гордістю школи стане найбільший в області спортивний зал, величина якого 18 на 27 метрів.

Навчається у школі навчається 550 діток. Будівництво об’єкту триває з 2017 року. Цьогоріч роботи не припинялися навіть взимку, саме тому на сьогодні будівельна готовність об’єкту становить більше ніж 70%.

«Об’єкт практично готовий, добудовуємо актовий зал, їдальню і спортивний зал з сучасними душовими та роздягальнями. Триває облаштування прилеглої території. Навчально-виховний комплекс матиме футбольне поле із натуральним трав’яним покровом та баскетбольне зі штучним покриттям. Відповідно до проєкту, стадіони будуть обладнанні спортивним інвентарем». На сьогодні, будівельна готовність об’єкту становить більше ніж 70%. Основні роботи уже виконанні. Залишилося завершити внутрішні оздоблювальні роботи та придбати обладнання. Очікуємо лише кошти. На сьогодні нам необхідно ще 21 мільйон гривень», - розповів керівник підрядної організації ТзОВ «Житлобуд-2» Леонід Стефанович.

Своєю чергою голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що кошти з Державного фонду регіонального розвитку уже виділили, тож затримок з оплатою актів виконаних робіт не повинно бути.

«Впевнений, що забудовники встигнуть завершити усі роботи. І вже 1 вересня діти матимуть змогу навчатися та займатися в нових, сучасних умовах», – наголосив Юрій Погуляйко.

У селі на Волині будують школу із найбільшим в області спортзалом. ФОТО
У селі на Волині будують школу із найбільшим в області спортзалом. ФОТО
У селі на Волині будують школу із найбільшим в області спортзалом. ФОТО
У селі на Волині будують школу із найбільшим в області спортзалом. ФОТО
У селі на Волині будують школу із найбільшим в області спортзалом. ФОТО

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Теги: Ковельський район, школа, велике будівництво
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