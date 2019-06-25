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Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО

Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО
Невідомі особи понищили унікальну зупинку, яка стоїть на в'їзді до Ківерців. На її стінах хтось залишив сліди від взуття, а навколо – купу непотребу.

Про це написав на своїй фейсбук-сторінці у вівторок, 19 травня, активіст та волонтер Володимир Бут-Гусаїм, повідомляє "Район. Ківерці".

Саме він разом з дружиною два роки тому приводив зупинку до ладу.

«Два роки тому ми з дружиною та старшим сином відновили громадську зупинку при виїзді до Ківерців. Вставали о 5 ранку, йшли на зупинку, працювали, їхали на роботу, після роботи знову на зупинку, і так 14 днів! Багато місцевих людей реагували позитивно! Настала весна – і комусь крутяться ноги, на фото видно!!!

Витрачали ми свій час, фінанси, сили – і тут придур... не цінять те, що зробили!

P.S. Обіцяємо оновити кольори», – пише Володимир.

Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО
Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО
Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО
Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО

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Теги: Ківерці, вандали, зупинка
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