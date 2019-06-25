Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО





Про це написав на своїй фейсбук-сторінці у вівторок, 19 травня, активіст та волонтер Володимир Бут-Гусаїм, повідомляє



Саме він разом з дружиною два роки тому приводив зупинку до ладу.



«Два роки тому ми з дружиною та старшим сином відновили громадську зупинку при виїзді до Ківерців. Вставали о 5 ранку, йшли на зупинку, працювали, їхали на роботу, після роботи знову на зупинку, і так 14 днів! Багато місцевих людей реагували позитивно! Настала весна – і комусь крутяться ноги, на фото видно!!!



Витрачали ми свій час, фінанси, сили – і тут придур... не цінять те, що зробили!



P.S. Обіцяємо оновити кольори», – пише Володимир.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі особи понищили унікальну зупинку, яка стоїть на в'їзді до Ківерців. На її стінах хтось залишив сліди від взуття, а навколо – купу непотребу.Про це написав на своїй фейсбук-сторінці у вівторок, 19 травня, активіст та волонтер, повідомляє "Район. Ківерці". Саме він разом з дружиною два роки тому приводив зупинку до ладу.«Два роки тому ми з дружиною та старшим сином відновили громадську зупинку при виїзді до Ківерців. Вставали о 5 ранку, йшли на зупинку, працювали, їхали на роботу, після роботи знову на зупинку, і так 14 днів! Багато місцевих людей реагували позитивно! Настала весна – і комусь крутяться ноги, на фото видно!!!Витрачали ми свій час, фінанси, сили – і тут придур... не цінять те, що зробили!P.S. Обіцяємо оновити кольори», – пише Володимир.

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