Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО
Сьогодні, 20:42
Невідомі особи понищили унікальну зупинку, яка стоїть на в'їзді до Ківерців. На її стінах хтось залишив сліди від взуття, а навколо – купу непотребу.
Про це написав на своїй фейсбук-сторінці у вівторок, 19 травня, активіст та волонтер Володимир Бут-Гусаїм, повідомляє "Район. Ківерці".
Саме він разом з дружиною два роки тому приводив зупинку до ладу.
«Два роки тому ми з дружиною та старшим сином відновили громадську зупинку при виїзді до Ківерців. Вставали о 5 ранку, йшли на зупинку, працювали, їхали на роботу, після роботи знову на зупинку, і так 14 днів! Багато місцевих людей реагували позитивно! Настала весна – і комусь крутяться ноги, на фото видно!!!
Витрачали ми свій час, фінанси, сили – і тут придур... не цінять те, що зробили!
P.S. Обіцяємо оновити кольори», – пише Володимир.
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Про це написав на своїй фейсбук-сторінці у вівторок, 19 травня, активіст та волонтер Володимир Бут-Гусаїм, повідомляє "Район. Ківерці".
Саме він разом з дружиною два роки тому приводив зупинку до ладу.
«Два роки тому ми з дружиною та старшим сином відновили громадську зупинку при виїзді до Ківерців. Вставали о 5 ранку, йшли на зупинку, працювали, їхали на роботу, після роботи знову на зупинку, і так 14 днів! Багато місцевих людей реагували позитивно! Настала весна – і комусь крутяться ноги, на фото видно!!!
Витрачали ми свій час, фінанси, сили – і тут придур... не цінять те, що зробили!
P.S. Обіцяємо оновити кольори», – пише Володимир.
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