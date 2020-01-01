Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 травня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+4 градусів, удень – +13…+14. Вітер північний і північно-західний, 2-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+4 градусів, удень – +13…+14. Вітер північний і північно-західний, 2-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО
Сьогодні, 20:42
Акваторія та парк: яким буде елітне житло у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 травня
Сьогодні, 20:00