Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 травня





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +3…+4 градусів, удень – +13…+14. Вітер північний і північно-західний, 2-7 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському – без опадів за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +3…+4 градусів, удень – +13…+14. Вітер північний і північно-західний, 2-7 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію