На Волині зіткнулись мотоцикл та легковик, є постраждалі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла.
Про це повідомляють на інстаграм-сторінці Твій Володимир в інстаграмі.
Аварія сталася 20 травня на перехресті, що на вулиці Привокзальній у Володимирі-Волинському.
Автомобіль та мотоцикл зазнали механічних пошкоджень. Внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла, який отримав травму правої ноги.
Про це повідомляють на інстаграм-сторінці Твій Володимир в інстаграмі.
Аварія сталася 20 травня на перехресті, що на вулиці Привокзальній у Володимирі-Волинському.
Автомобіль та мотоцикл зазнали механічних пошкоджень. Внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла, який отримав травму правої ноги.
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ДТП на перехресті Привокзальної та 20 липня Водій мотоцикла живий , але отримав травму правої ногиЯкщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюКоментарі 0
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