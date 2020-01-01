На Волині зіткнулись мотоцикл та легковик, є постраждалі. ВІДЕО

На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла.Про це повідомляють на інстаграм-сторінці Твій Володимир в інстаграмі.Аварія сталася 20 травня на перехресті, що на вулиці Привокзальній у Володимирі-Волинському.Автомобіль та мотоцикл зазнали механічних пошкоджень. Внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла, який отримав травму правої ноги.