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На Волині зіткнулись мотоцикл та легковик, є постраждалі. ВІДЕО

На Волині зіткнулись мотоцикл та легковик, є постраждалі. ВІДЕО
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла.

Про це повідомляють на інстаграм-сторінці Твій Володимир в інстаграмі.

Аварія сталася 20 травня на перехресті, що на вулиці Привокзальній у Володимирі-Волинському.

Автомобіль та мотоцикл зазнали механічних пошкоджень. Внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла, який отримав травму правої ноги.

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ДТП на перехресті Привокзальної та 20 липня Водій мотоцикла живий , але отримав травму правої ноги

Допис, поширений Твій Володимир


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський
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