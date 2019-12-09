Невдовзі в Україні запрацює система фотовідеофіксації порушень ПДР





Про це повідомив сьогодні, 20 травня, на засіданні Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, - пише



«Запрацює мережа фотовідеофіксації порушень ПДР з першого числа наступного місяця. Наразі у Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації. Загалом на території України ми плануємо зупустити в роботу близько 700 таких камер. Відповідний графік, адреси та порядок ми представимо публічно, щоб кожен зміг ознайомитися, після прийняття цієї постанови», - зазначив міністр внутрішніх справ України.



Арсен Аваков також сказав, що дана постанова пропонується МВС України в повній узгодженості з новими Законами, які були прийняті та підписані президентом України для запровадження автоматичної системи фотовідеофіксації.



Раніше МВС повідомлялось про перенос запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 травня до закінчення режиму суворого карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 червня в Україні запрацює система фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.Про це повідомив сьогодні, 20 травня, на засіданні Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, - пише Auto24 «Запрацює мережа фотовідеофіксації порушень ПДР з першого числа наступного місяця. Наразі у Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації. Загалом на території України ми плануємо зупустити в роботу близько 700 таких камер. Відповідний графік, адреси та порядок ми представимо публічно, щоб кожен зміг ознайомитися, після прийняття цієї постанови», - зазначив міністр внутрішніх справ України.Арсен Аваков також сказав, що дана постанова пропонується МВС України в повній узгодженості з новими Законами, які були прийняті та підписані президентом України для запровадження автоматичної системи фотовідеофіксації.Раніше МВС повідомлялось про перенос запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 травня до закінчення режиму суворого карантину.

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