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Невдовзі в Україні запрацює система фотовідеофіксації порушень ПДР

Невдовзі в Україні запрацює система фотовідеофіксації порушень ПДР
З 1 червня в Україні запрацює система фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив сьогодні, 20 травня, на засіданні Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, - пише Auto24.

«Запрацює мережа фотовідеофіксації порушень ПДР з першого числа наступного місяця. Наразі у Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації. Загалом на території України ми плануємо зупустити в роботу близько 700 таких камер. Відповідний графік, адреси та порядок ми представимо публічно, щоб кожен зміг ознайомитися, після прийняття цієї постанови», - зазначив міністр внутрішніх справ України.

Арсен Аваков також сказав, що дана постанова пропонується МВС України в повній узгодженості з новими Законами, які були прийняті та підписані президентом України для запровадження автоматичної системи фотовідеофіксації.

Раніше МВС повідомлялось про перенос запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 травня до закінчення режиму суворого карантину.

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Теги: ПДР, Україна, новації
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