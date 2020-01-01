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Назвали точні дати проведення ЗНО з усіх предметів

Назвали точні дати проведення ЗНО з усіх предметів
У Міністерстві освіти науки України ухвалили рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Про це йдеться на сайті Українського центру якості оцінювання освіти.

Відтак основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики — 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов — 6 липня, з англійської мови — 7 липня, з історії України — 9 липня, з біології — 13 липня, з географії — 15 липня.

До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зреєструватися протягом 3 лютого — 24 березня.

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Теги: ЗНО-2020, освіта, Україна
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