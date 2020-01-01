У місті на Волині планують відновити роботу деяких ринків

У одному з райцентрів Волині планують відновити роботу непродовольчих ринків.Про можливе відновлення роботи ринків говорили у Любомльській міській раді.Сьогодні, 20 травня відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Любомльської міської ради, на якому розглядалось питання відновлення роботи непродовольчих ринків на території Любомльської міської ОТГ.Під час засідання прийняли рішення дозволити відновити роботу непродовольчих ринків на території Любомльської ОТГ (окрім торгівлі продуктами харчування на цих ринках), при умові дотримання протиепідемічних заходів безпеки, за принципом роботи агропродовольчих ринків та магазинів.Відповідальність за створення умов та забезпечення дотримання вказаних вимог для можливості відкриття і функціонування ринку покладається виключно на керівника ринку.