У лісах Волині – майже 2 тисячі вуликів. ФОТО

Волинські лісівники активно розвивають лісове бджільництво у своїх господарствах.У Всесвітній день бджіл пресслужба ВОУЛМГ вирішила познайомити волинян із лісовими пасіками.На Волині бджільництво було відоме з давніх-давен. Щоправда, звичних вуликів у лісах тоді не було, за медом доводилося лазити на дерева. Звали таких збирачів меду бортниками.Справу бджільництва зберегли і досить потужно розвинули волинські лісівники. Пасіка є практично у кожному лісництві. Загалом зараз нараховується близько 2000 вуликів.Лісовий мед – екологічно чистий та цілющий. Адже пасіки розміщені серед лісу.У лісництвах працюють пасічники, які професійно доглядають за бджолами. Адже кількість – не основний показник, головне – результат на виході та якість продукту.Зовсім скоро розпочнеться викачування першого лісового меду. Солодкий продукт, зібраний у лісових пасіках, традиційно пакуватиметься в банки на консервних цехах і продаватиметься у спеціалізованих лісівничих крамничках при дорозі та безпосередньо в лісництвах. Як і перероблені лісові ягоди, березовий сік та грибочки, які також можна придбати через спеціалізований інтернет-магазин.