У лісах Волині – майже 2 тисячі вуликів. ФОТО
Сьогодні, 22:59
Волинські лісівники активно розвивають лісове бджільництво у своїх господарствах.
У Всесвітній день бджіл пресслужба ВОУЛМГ вирішила познайомити волинян із лісовими пасіками.
На Волині бджільництво було відоме з давніх-давен. Щоправда, звичних вуликів у лісах тоді не було, за медом доводилося лазити на дерева. Звали таких збирачів меду бортниками.
Справу бджільництва зберегли і досить потужно розвинули волинські лісівники. Пасіка є практично у кожному лісництві. Загалом зараз нараховується близько 2000 вуликів.
Лісовий мед – екологічно чистий та цілющий. Адже пасіки розміщені серед лісу.
У лісництвах працюють пасічники, які професійно доглядають за бджолами. Адже кількість – не основний показник, головне – результат на виході та якість продукту.
Зовсім скоро розпочнеться викачування першого лісового меду. Солодкий продукт, зібраний у лісових пасіках, традиційно пакуватиметься в банки на консервних цехах і продаватиметься у спеціалізованих лісівничих крамничках при дорозі та безпосередньо в лісництвах. Як і перероблені лісові ягоди, березовий сік та грибочки, які також можна придбати через спеціалізований інтернет-магазин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Всесвітній день бджіл пресслужба ВОУЛМГ вирішила познайомити волинян із лісовими пасіками.
На Волині бджільництво було відоме з давніх-давен. Щоправда, звичних вуликів у лісах тоді не було, за медом доводилося лазити на дерева. Звали таких збирачів меду бортниками.
Справу бджільництва зберегли і досить потужно розвинули волинські лісівники. Пасіка є практично у кожному лісництві. Загалом зараз нараховується близько 2000 вуликів.
Лісовий мед – екологічно чистий та цілющий. Адже пасіки розміщені серед лісу.
У лісництвах працюють пасічники, які професійно доглядають за бджолами. Адже кількість – не основний показник, головне – результат на виході та якість продукту.
Зовсім скоро розпочнеться викачування першого лісового меду. Солодкий продукт, зібраний у лісових пасіках, традиційно пакуватиметься в банки на консервних цехах і продаватиметься у спеціалізованих лісівничих крамничках при дорозі та безпосередньо в лісництвах. Як і перероблені лісові ягоди, березовий сік та грибочки, які також можна придбати через спеціалізований інтернет-магазин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали точні дати проведення ЗНО з усіх предметів
Сьогодні, 23:34
У лісах Волині – майже 2 тисячі вуликів. ФОТО
Сьогодні, 22:59
У місті на Волині планують відновити роботу деяких ринків
Сьогодні, 21:55
На Волині зіткнулись мотоцикл та легковик, є постраждалі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18