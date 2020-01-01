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У лісах Волині – майже 2 тисячі вуликів. ФОТО

У лісах Волині – майже 2 тисячі вуликів. ФОТО
Волинські лісівники активно розвивають лісове бджільництво у своїх господарствах.

У Всесвітній день бджіл пресслужба ВОУЛМГ вирішила познайомити волинян із лісовими пасіками.

На Волині бджільництво було відоме з давніх-давен. Щоправда, звичних вуликів у лісах тоді не було, за медом доводилося лазити на дерева. Звали таких збирачів меду бортниками.

Справу бджільництва зберегли і досить потужно розвинули волинські лісівники. Пасіка є практично у кожному лісництві. Загалом зараз нараховується близько 2000 вуликів.

Лісовий мед – екологічно чистий та цілющий. Адже пасіки розміщені серед лісу.

У лісництвах працюють пасічники, які професійно доглядають за бджолами. Адже кількість – не основний показник, головне – результат на виході та якість продукту.

Зовсім скоро розпочнеться викачування першого лісового меду. Солодкий продукт, зібраний у лісових пасіках, традиційно пакуватиметься в банки на консервних цехах і продаватиметься у спеціалізованих лісівничих крамничках при дорозі та безпосередньо в лісництвах. Як і перероблені лісові ягоди, березовий сік та грибочки, які також можна придбати через спеціалізований інтернет-магазин.


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Теги: Волинь, ліс, ВОУЛМГ
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