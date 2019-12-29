Волинський аматорський театр отримав гран-прі на всеукраїнському конкурсі. ВІДЕО





На конкурсі, колектив з керівником Марією Олійчук представив літературну-музичну композицію "Ім'я їй - Жінка" (за творчістю Ірини Мартинишин (Приступи), - йдеться у повідомленні на сторінці Нововолинського міського палацу культури.



У фестивалі-конкурсі участь прийняли творчі колективи та читці з різних міст, а саме: Києва, Львова, Одеси, Нетішина, Маріуполя, Луцька, Сум, Рівного, а також з Чернігівської, Тернопільської, Сумської та Рівненської областей.





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