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Волинський аматорський театр отримав гран-прі на всеукраїнському конкурсі. ВІДЕО

Волинський аматорський театр отримав гран-прі на всеукраїнському конкурсі. ВІДЕО
Народний аматорський театр "Авантюра" Нововолинського міського палацу культури отримав гран-прі на Всеукраїнському дистанційному інтернет фестивалі-конкурсі читців «ART soul 2020».

На конкурсі, колектив з керівником Марією Олійчук представив літературну-музичну композицію "Ім'я їй - Жінка" (за творчістю Ірини Мартинишин (Приступи), - йдеться у повідомленні на сторінці Нововолинського міського палацу культури.

У фестивалі-конкурсі участь прийняли творчі колективи та читці з різних міст, а саме: Києва, Львова, Одеси, Нетішина, Маріуполя, Луцька, Сум, Рівного, а також з Чернігівської, Тернопільської, Сумської та Рівненської областей.


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Теги: Волинь, культура
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