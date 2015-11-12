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Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО

Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО
Військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації виконали планові польоти у простих та складних метеоумовах.

Таким чином пілоти авіаційної бригади продовжили підвищувати свій рівень вправності у виконанні вправ курсу бойової підготовки, - йдеться на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Як заначив командир військової частини - військовий льотчик першого класу полковник Віктор Меретін, планові польоти в Севастопольській бригади тактичної авіації проводяться часто – загалом декілька льотні зміни на тиждень в різний час доби. Для цього на Луцькому аеродромі є все необхідне, зокрема система підсвітки летовища для злету-посадки в нічний час.

"Командування бригади значну увага приділяє молодим офіцерам, кожен із них має достатню кількість годин нальоту, і щодня ця цифра зростає", – розповів командир бригади.

Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО
Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО
Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО
Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО
Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО

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Теги: ЗСУ, авіація, 204 БрТА
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Коментарі 1
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Один пілот на літаку вилетів, інші лейтенанти та капітани з майорами, свою пілотну майстерність відточують на тренажерах та у класах. Ось і вся майстерність.
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