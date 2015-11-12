Волинські льотчики відточували свою майстерність та проводили повітряні «бої». ФОТО
Сьогодні, 08:10
Військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації виконали планові польоти у простих та складних метеоумовах.
Таким чином пілоти авіаційної бригади продовжили підвищувати свій рівень вправності у виконанні вправ курсу бойової підготовки, - йдеться на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Як заначив командир військової частини - військовий льотчик першого класу полковник Віктор Меретін, планові польоти в Севастопольській бригади тактичної авіації проводяться часто – загалом декілька льотні зміни на тиждень в різний час доби. Для цього на Луцькому аеродромі є все необхідне, зокрема система підсвітки летовища для злету-посадки в нічний час.
"Командування бригади значну увага приділяє молодим офіцерам, кожен із них має достатню кількість годин нальоту, і щодня ця цифра зростає", – розповів командир бригади.
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Таким чином пілоти авіаційної бригади продовжили підвищувати свій рівень вправності у виконанні вправ курсу бойової підготовки, - йдеться на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Як заначив командир військової частини - військовий льотчик першого класу полковник Віктор Меретін, планові польоти в Севастопольській бригади тактичної авіації проводяться часто – загалом декілька льотні зміни на тиждень в різний час доби. Для цього на Луцькому аеродромі є все необхідне, зокрема система підсвітки летовища для злету-посадки в нічний час.
"Командування бригади значну увага приділяє молодим офіцерам, кожен із них має достатню кількість годин нальоту, і щодня ця цифра зростає", – розповів командир бригади.
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Коментарі 1
Один пілот на літаку вилетів, інші лейтенанти та капітани з майорами, свою пілотну майстерність відточують на тренажерах та у класах. Ось і вся майстерність.
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