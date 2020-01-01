Урожай під загрозою: в Естонії просять повернути українських заробітчан





Естонські фермери не впораються без українських заробітчан. В країні може втратитися врожай полуниці, якщо українським працівникам не вдасться потрапити в країну через карантин, - пише



В Естонії урожай полуниці під загрозою через те, що в країну не можуть приїхати українські заробітчани. Про це заявили глави місцевих галузевих спілок в середу, 20 травня.



Керівники Естонського союзу виробників полуниці, Естонського садівничого союзу і Естонської сільськогосподарсько-торгової палати направили звернення до уряду з проханням дозволити запросити в країну українських сезонних працівників.



"Сезон ось-ось почнеться, на приблизно 800 гектарах в цьому році поспіє близько 2 тис. тонн полуниці. Але безвідповідальні політики не хочуть, щоб 1 500 старанних українців допомогли зібрати цей урожай і доставити його естонським споживачам. Нехай залишається гнити на полях", - сказано в заяві.



Зокрема, аграрії звернулися до міністра сільського життя Арво Аллару з проханням повернути на поля українських працівників.



"Ми опинилися в ситуації, коли тонни врожаю доведеться викидати, оскільки естонський уряд не вміє поводитися адекватно в кризовій ситуації. Або ж деякі політики і партії просто переплутали свою політичну повістку зі справжньою кризовою ситуацією. Результат той же - естонська полуниця в цьому році на ринок не потрапить, а фермери збанкрутують", - продовжили аграрії.



Також фермери назвали "образливими" промови міністра внутрішніх справ Март Хельме про те, що вони вважають за краще українську "рабську працю". У той же час вони визнають, що, залишившись в умовах епідемії коронавірусу без роботи, "естонці не приїдуть збирати ягоду, у них немає достатнього інтересу до цієї роботи, а купувати і їсти полуницю вони готові".



Нагадаємо, що раніше Італія вирішила тимчасово легалізувати трудових мігрантів. Рішення уряду торкнеться працівників аграрного сектора, а також тих, хто задіяний в домашньому господарстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Естонські фермери просять повернути заробітчан на збір врожаю полуниці.Естонські фермери не впораються без українських заробітчан. В країні може втратитися врожай полуниці, якщо українським працівникам не вдасться потрапити в країну через карантин, - пише Кореспондент. В Естонії урожай полуниці під загрозою через те, що в країну не можуть приїхати українські заробітчани. Про це заявили глави місцевих галузевих спілок в середу, 20 травня.Керівники Естонського союзу виробників полуниці, Естонського садівничого союзу і Естонської сільськогосподарсько-торгової палати направили звернення до уряду з проханням дозволити запросити в країну українських сезонних працівників."Сезон ось-ось почнеться, на приблизно 800 гектарах в цьому році поспіє близько 2 тис. тонн полуниці. Але безвідповідальні політики не хочуть, щоб 1 500 старанних українців допомогли зібрати цей урожай і доставити його естонським споживачам. Нехай залишається гнити на полях", - сказано в заяві.Зокрема, аграрії звернулися до міністра сільського життя Арво Аллару з проханням повернути на поля українських працівників."Ми опинилися в ситуації, коли тонни врожаю доведеться викидати, оскільки естонський уряд не вміє поводитися адекватно в кризовій ситуації. Або ж деякі політики і партії просто переплутали свою політичну повістку зі справжньою кризовою ситуацією. Результат той же - естонська полуниця в цьому році на ринок не потрапить, а фермери збанкрутують", - продовжили аграрії.Також фермери назвали "образливими" промови міністра внутрішніх справ Март Хельме про те, що вони вважають за краще українську "рабську працю". У той же час вони визнають, що, залишившись в умовах епідемії коронавірусу без роботи, "естонці не приїдуть збирати ягоду, у них немає достатнього інтересу до цієї роботи, а купувати і їсти полуницю вони готові".Нагадаємо, що раніше Італія вирішила тимчасово легалізувати трудових мігрантів. Рішення уряду торкнеться працівників аграрного сектора, а також тих, хто задіяний в домашньому господарстві.

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