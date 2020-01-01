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На Полтавщині суд покарав двох протестувальників з Нових Санжарів

На Полтавщині суд покарав двох протестувальників з Нових Санжарів
Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив дві угоди про визнання провини між учасниками масових заворушень у Нових Санжарах і правоохоронцями.

Про це повідомляє zahid.net, посилаючись на прес-службу обласної прокуратури у середу, 20 травня.

«Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними в блокуванні транспортних комунікацій шляхом перешкод, тобто за ч. 1 ст. 279 КК України. Крім цього, кожному з них призначено покарання у вигляді штрафу, а саме: 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що вказані особи, усвідомлюючи свої дії, залишили два трактори на проїжджій частині дороги, «заблокувавши, таким чином, рух громадського та іншого транспорту».

Нагадаємо, 20 лютого евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу українців привезли до медцентру Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині на карантин. Напередодні місцеві мешканці розпочали акції протесту, а зранку почали блокувати дороги до селища.

Коли автобуси з евакуйованими прибули в Нові Санжари, між протестувальниками і правоохоронцями почалися сутички: частина людей кидала каміння в автобуси.

У результаті поліція затримала 24 людей, проте майже всіх згодом відпустила. Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та один протестувальник, поліція відкрила 5 кримінальних справ.

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Теги: Полтавщина, Нові Санжари
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