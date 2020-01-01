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Камінь-каширська поліція боротиметься з маком та коноплею

Камінь-каширська поліція боротиметься з маком та коноплею
На території Камінь-каширського району триває операція "Мак-2020", в рамках якою місцеві поліцейські боротимуться з посівами маку та конопель.

Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширського відділу поліції.

Комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою "Мак" проводиться на території району з 20 травня. Заходи спрямовані на виявлення і знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку і конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів та недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження.

Операція триватиме до 24 вересня 2020 року.

Правоохоронці нагадують, що за незаконний посів маку та коноплі передбачені адміністративна та кримінальна відповідальності. Згідно з ст.106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до десяти рослин – тягнуть за собою накладення штрафу до 1,7 тис. грн.. з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин.

Відповідно до ст. 310 Кримінального кодексу України незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин караються, зокрема, обмеженням волі на строк до трьох років.

Маємо надію, що в кожного жителя району прокинеться громадський обов'язок щодо дотримання законодавства, і буде викорінено негативну практику вирощування рослин конопель та снотворного маку.

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Теги: Волинь, поліція
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