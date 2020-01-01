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У гурті «Go-A» запевнили, що на Євробаченні співатимуть українською

У гурті «Go-A» запевнили, що на Євробаченні співатимуть українською
Солістка гурту Go-A Катерина Павленко розповіла, що вона з колегами активно готуються до Євробачення-2021, щоб достойно представити на конкурсі Україну.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю для "Газета ua".


"Ми були готові виступити. Але до 2021-го зможемо підготуватися ще краще. Цього року поспішали, багато чого не знали. Але це багатий досвід. Знайшли прихильників навіть у країнах, які не беруть участі в Євробаченні. Писали з Канади, Латинської Америки, Філіппін, Бельгії, Польщі. Зв'язувались агенти з Іспанії щодо гастролей. Пісня "Соловей" працює на нашу впізнаваність", - розповіла співачка.

Також Катерина Соловей додала, що незважаючи на різні коментарі від українців, іноземним слухачам подобається україномовна пісня "Соловей".

Наразі музиканти гурту готуються до пісенного конкурсу і вже почали писати нову пісню, проте солістка зазначає, що це довготривалий процес, адже твір повинен бути актуальний, а до Євробачення аж рік.

Фронтвумен запевняє, що пісня точно буде українською: "Це наша фішка".

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Теги: Євробачення-2021, Go_A
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