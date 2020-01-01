У Луцьку вночі горів магазин





Про це повідомляє



Загорання виникло близько 4 години ранку.



Рятувальники, які прибули на виклик за пів години, загасили вогонь.



Внаслідок пожежі ніхто не травмований.

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