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У Луцьку вночі горів магазин

У Луцьку вночі горів магазин
У Луцьку вночі горів продуктовий магазин, що знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхівки на проспекті Соборності, 5.

Про це повідомляє "Суспільне Волині" у фейсбуці.

Загорання виникло близько 4 години ранку.

Рятувальники, які прибули на виклик за пів години, загасили вогонь.

Внаслідок пожежі ніхто не травмований.

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Теги: магазин, пожежа, Луцьк
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