У Луцьку вночі горів магазин
Сьогодні, 08:50
У Луцьку вночі горів продуктовий магазин, що знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхівки на проспекті Соборності, 5.
Про це повідомляє "Суспільне Волині" у фейсбуці.
Загорання виникло близько 4 години ранку.
Рятувальники, які прибули на виклик за пів години, загасили вогонь.
Внаслідок пожежі ніхто не травмований.
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Про це повідомляє "Суспільне Волині" у фейсбуці.
Загорання виникло близько 4 години ранку.
Рятувальники, які прибули на виклик за пів години, загасили вогонь.
Внаслідок пожежі ніхто не травмований.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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