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На Театральному майдані у Луцьку обгородили фонтан

На Театральному майдані у Луцьку обгородили фонтан
Центральний фонтан Луцька, що на Театральному майдані, відремонтує львівська фірма «Патронат» за 12,4 мільйона гривень.

Станом на учора, 20 травня, тут вже поставили огорожу для подальшого виконання робіт.

Нагадаємо, із фірмою уклали договір на капітальний ремонт із влаштуванням комплексу рекреаційних споруд на Театральному майдані в Луцьку.

Напередодні «Сила правди» писала про тендер на ремонт фонтану із очікуваною вартістю у понад 16 мільйонів гривень. У тендері на облаштування фонтану взяли участь 6 компаній. Найдешевшу пропозицію подало львівське ПП «Патронат» – 12 мільйонів 418 тисяч 923 гривні. Однак, «Луцькводоканал» відхилив її, посилаючись на невідповідність тендерній документації, а переможцем обрав київське ТОВ «МГК Союз» із дорожчою на понад 800 тисяч гривень пропозицією – 13 мільйонів 295 тисяч гривень.

ПП «Патронат» оскаржило таке рішення і колегія Антимонопольного комітету України зобов’язала КП «Луцькводоканал» скасувати рішення про відхилення їхньої пропозиції. Тож після рішення АМКУ «Луцькводоканал» обрав ПП «Патронат» переможцем тендеру.

За умовами договору, вартість робіт складе 12 мільйонів 418 тисяч 923 гривні.

«Ця площа буде мати елемент амфітеатру – радіальними дугами будуть лавки, буде озеленення. Щодо самого фонтану – то це буде пішохідний сухий фонтан з освітленням і, якщо не помиляюся, музика навіть передбачена».

Щодо термінів завершення капітального ремонту фонтану, то їх, зі слів пані Куземської, спрогнозувати важко через те, що затягнулися в часі терміни оскарження і роботи починають пізніше, ніж передбачалось. Однак, планують встигнути до кінця літа.


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Теги: фонтан, Луцьк, Театральний майдан
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