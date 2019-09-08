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Із батьків на Волині «вибили» понад 24 000 000 гривень аліментів

Із батьків на Волині «вибили» понад 24 000 000 гривень аліментів
Повідомили, скільки грошей стягнули на Волині з батьків, що боргували аліменти.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

З початку цього року державні виконавці Волині стягнули 24 311 646 гривень аліментів на утримання 6 838 дітей.

"Але, варто пам'ятати і те, що за ухилення від сплати аліментів може наступати відповідальність: від адміністративної до кримінальної! Тому потрібно не забувати про свої батьківські обов'язки", - наголошують в юстиції.

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Теги: гроші, діти, аліменти
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