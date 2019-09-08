Із батьків на Волині «вибили» понад 24 000 000 гривень аліментів

Повідомили, скільки грошей стягнули на Волині з батьків, що боргували аліменти.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.З початку цього року державні виконавці Волині стягнули 24 311 646 гривень аліментів на утримання 6 838 дітей."Але, варто пам'ятати і те, що за ухилення від сплати аліментів може наступати відповідальність: від адміністративної до кримінальної! Тому потрібно не забувати про свої батьківські обов'язки", - наголошують в юстиції.