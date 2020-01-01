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У Луцьку судили двох неповнолітніх, які цинічно обікрали побитого лежачого чоловіка

У Луцьку судили двох неповнолітніх, які цинічно обікрали побитого лежачого чоловіка
На вулиці Винниченка у Луцьку двоє неповнолітніх, побачивши побитого чоловіка, вкрали у нього з куртки Iphone 6.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 14 грудня минулого року двоє неповнолітніх обвинувачених, перебуваючи поблизу будинку №59 на вулиці Винниченка, відкрито викрали з кишень куртки потерпілого мобільний телефон Iphone 6 з навушниками, спричнивши йому шкоди на майже 3 500 гривень.

Обвинувачені розповіли суду, що побачили поблизу магазину «7/23» побитого лежачого чоловіка. Обшукавши його кишені, вони вкрали з куртки Iphone 6. Потерпілий бачив їхні дії, однак мовчав. Вони розкаялися у вчиненому та просили суворо їх не карати.

Потерпілий підтвердив показання обвинувачених. Він розповів, що йому повернули викрадене майно. Чоловік подав цивільний позов про відшкодування моральної шкоди в розмірі 25 тисяч гривень. На суворому покаранні обвинувачених не наполягав.

Відтак, суд призначив двом неповнолітнім покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на один рік. До того ж, суд частково задовольнив моральний позов, стягнувши з обвинувачених три тисячі гривень.

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Теги: суд, неповнолітні, крадіжка
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