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Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти

Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

21 травня сьомий день народження зустрічає Даринка – донька захисника із 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Корнача Сергія Сергійовича. Йому було 25 років коли під час виконання бойового завдання, зник безвісти. Сталося це 5 вересня 2014 року в районі селища Металіст Луганської області під час бою з окупантами, прикриваючи відхід своїх побратимів та «айдарівців».

У маленької красуні дорослі мрії – вона мріє, що тато одного разу повернеться і відкриє двері. Дуже багато малює малюнків, де присутній татко.

Даринка ходить до школи в перший клас «Інтелект України». Їй дуже подобається шкільне життя, воно цікаве, хоча доводиться багато працювати. Дівчинка має різносторонні захоплення свого віку, відвідує гурток з танців та додаткові заняття англійської мови.

Дівчинка росте дуже рухливою, балакучою та допитливою. Хоче знати все і ніколи не відступається, доки не дізнається те, що її цікавить. І як же малечі без мультфільмів! Її улюблені - «Рапунцель», «Зоряна принцеса», «Левина варта».

Малеча дуже любить подорожувати і купатися. Минулоріч завдяки волонтерам дитина відвідала чудову країну Ізраїль. Даринка ще й досі під враженням від Середземного і Мертвого морів.

Зробити сюрприз для Даринки може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину:4149-4991-1542-5785 (Корнач Інна Володимирівна)

Інформація для благодійників:Корнач Дарина – 7 років (21.05.2013). м.Ковель. Зріст: 134; взуття: 33.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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