Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти
Сьогодні, 10:06
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
21 травня сьомий день народження зустрічає Даринка – донька захисника із 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Корнача Сергія Сергійовича. Йому було 25 років коли під час виконання бойового завдання, зник безвісти. Сталося це 5 вересня 2014 року в районі селища Металіст Луганської області під час бою з окупантами, прикриваючи відхід своїх побратимів та «айдарівців».
У маленької красуні дорослі мрії – вона мріє, що тато одного разу повернеться і відкриє двері. Дуже багато малює малюнків, де присутній татко.
Даринка ходить до школи в перший клас «Інтелект України». Їй дуже подобається шкільне життя, воно цікаве, хоча доводиться багато працювати. Дівчинка має різносторонні захоплення свого віку, відвідує гурток з танців та додаткові заняття англійської мови.
Дівчинка росте дуже рухливою, балакучою та допитливою. Хоче знати все і ніколи не відступається, доки не дізнається те, що її цікавить. І як же малечі без мультфільмів! Її улюблені - «Рапунцель», «Зоряна принцеса», «Левина варта».
Малеча дуже любить подорожувати і купатися. Минулоріч завдяки волонтерам дитина відвідала чудову країну Ізраїль. Даринка ще й досі під враженням від Середземного і Мертвого морів.
Зробити сюрприз для Даринки може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину:4149-4991-1542-5785 (Корнач Інна Володимирівна)
Інформація для благодійників:Корнач Дарина – 7 років (21.05.2013). м.Ковель. Зріст: 134; взуття: 33.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
21 травня сьомий день народження зустрічає Даринка – донька захисника із 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Корнача Сергія Сергійовича. Йому було 25 років коли під час виконання бойового завдання, зник безвісти. Сталося це 5 вересня 2014 року в районі селища Металіст Луганської області під час бою з окупантами, прикриваючи відхід своїх побратимів та «айдарівців».
У маленької красуні дорослі мрії – вона мріє, що тато одного разу повернеться і відкриє двері. Дуже багато малює малюнків, де присутній татко.
Даринка ходить до школи в перший клас «Інтелект України». Їй дуже подобається шкільне життя, воно цікаве, хоча доводиться багато працювати. Дівчинка має різносторонні захоплення свого віку, відвідує гурток з танців та додаткові заняття англійської мови.
Дівчинка росте дуже рухливою, балакучою та допитливою. Хоче знати все і ніколи не відступається, доки не дізнається те, що її цікавить. І як же малечі без мультфільмів! Її улюблені - «Рапунцель», «Зоряна принцеса», «Левина варта».
Малеча дуже любить подорожувати і купатися. Минулоріч завдяки волонтерам дитина відвідала чудову країну Ізраїль. Даринка ще й досі під враженням від Середземного і Мертвого морів.
Зробити сюрприз для Даринки може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину:4149-4991-1542-5785 (Корнач Інна Володимирівна)
Інформація для благодійників:Корнач Дарина – 7 років (21.05.2013). м.Ковель. Зріст: 134; взуття: 33.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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